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Бавария - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Суровые немцы против кусачих датчан
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Амбициозный "Копенгаген" постарается дать бой "Баварии", которая досрочно вышла в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Борьба в группе А за второе-третье места будет еще более яростной в последних матчах данного этапа турнира.
Стартовый свисток матча прозвучит в среду, 29 ноября, в 22:00.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 5.
Групповой этап Лиги Чемпионов
Группа А, 5 тур
"Бавария" 22:00 "Копенгаген"
28 ноября, 22:00. "Альянц Арена" (Мюнхен)
Главный арбитр: Стефани Фраппар (Франция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 5
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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