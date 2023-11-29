Бавария - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Амбициозный "Копенгаген" постарается дать бой "Баварии", которая досрочно вышла в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Борьба в группе А за второе-третье места будет еще более яростной в последних матчах данного этапа турнира.

Стартовый свисток матча прозвучит в среду, 29 ноября, в 22:00.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 5.

Групповой этап Лиги Чемпионов

Группа А, 5 тур

"Бавария" 22:00 "Копенгаген"

28 ноября, 22:00. "Альянц Арена" (Мюнхен)

Главный арбитр: Стефани Фраппар (Франция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5



Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.