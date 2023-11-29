  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бавария - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Суровые немцы против кусачих датчан

Бавария - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Амбициозный "Копенгаген" постарается дать бой "Баварии", которая досрочно вышла в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Борьба в группе А за второе-третье места будет еще более яростной в последних матчах данного этапа турнира.

Стартовый свисток матча прозвучит в среду, 29 ноября, в 22:00.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 5.

Групповой этап Лиги Чемпионов

Группа А, 5 тур

"Бавария" 22:00 "Копенгаген"

28 ноября, 22:00. "Альянц Арена" (Мюнхен)

Главный арбитр: Стефани Фраппар (Франция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5


Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Антверпена: Мы сами виноваты, что у нас ноль очков
yellow-arrow
Немцы в плей-офф. Милан - Боруссия Дортмунд 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Пушич: Игроки Шахтера делают больше, чем я от них требую
Копенгаген Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости