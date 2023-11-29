  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Марк ван Боммель: Насчет гола, пропущенного со штрафного... Просто ворота были плохо защищены
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марк ван Боммель: Насчет гола, пропущенного со штрафного... Просто ворота были плохо защищены

Лига Чемпионов
Обновлено

Очевидное-невероятное

Марк ван Боммель: Насчет гола, пропущенного со штрафного... Просто ворота были плохо защищены

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andre Weening/BSR Agency

UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Антверпена" Марк ван Боммель ответил на вопрос о том, считает ли он, что его команда заслуживает большего. Ответ был коротким: "Я говорю это уже четыре игры". Но затем тренер предоставил развернутый ответ об игре против "Шахтера" в ЛЧ (1:0).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Насчет гола, пропущенного со штрафного, просто ворота были плохо защищены. Мы также проводим хорошие атаки, создаем моменты и опасные ситуации, но не вознаграждаем себя. Вознаграждать себя, это звучит так глупо, что это не имеет смысла, но... Вам просто нужно получить очки и почувствовать: "Эй, мы можем это сделать". До субботы нужно еще немножко наладить психику. Мне придется еще раз убеждать игроков в правильности нашего плана".

Читайте такжеЛЧ. Барселона - Порту 2:1. Чисто португальские разборки
По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид - Наполи. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.11.2023
yellow-arrow
Спорный пенальти Мбаппе на 90+8 минуте. ПСЖ - Ньюкасл 1:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Два автогола и шедевр. Фейенорд - Атлетико 1:3. Видео голов и обзор матча
Марк ван Боммель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
m.gva.be
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
trafalgar (Запорожье)
29.11.2023 в 00:37
я такое днище как антверпен давно в лч не видел,молчи лучше а то ты до матча много кукарекал
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
trafalgar (Запорожье)
29.11.2023 в 00:37
я такое днище как антверпен давно в лч не видел,молчи лучше а то ты до матча много кукарекал
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости