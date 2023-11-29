Марк ван Боммель: Насчет гола, пропущенного со штрафного... Просто ворота были плохо защищены

Тренер "Антверпена" Марк ван Боммель ответил на вопрос о том, считает ли он, что его команда заслуживает большего. Ответ был коротким: "Я говорю это уже четыре игры". Но затем тренер предоставил развернутый ответ об игре против "Шахтера" в ЛЧ (1:0).

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