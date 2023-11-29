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Марк ван Боммель: Насчет гола, пропущенного со штрафного... Просто ворота были плохо защищены
Очевидное-невероятное
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andre Weening/BSR Agency
Тренер "Антверпена" Марк ван Боммель ответил на вопрос о том, считает ли он, что его команда заслуживает большего. Ответ был коротким: "Я говорю это уже четыре игры". Но затем тренер предоставил развернутый ответ об игре против "Шахтера" в ЛЧ (1:0).
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"Насчет гола, пропущенного со штрафного, просто ворота были плохо защищены. Мы также проводим хорошие атаки, создаем моменты и опасные ситуации, но не вознаграждаем себя. Вознаграждать себя, это звучит так глупо, что это не имеет смысла, но... Вам просто нужно получить очки и почувствовать: "Эй, мы можем это сделать". До субботы нужно еще немножко наладить психику. Мне придется еще раз убеждать игроков в правильности нашего плана".
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