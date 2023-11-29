Пушич: Игроки Шахтера делают больше, чем я от них требую

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции после победы над "Антверпеном" (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Поздравления с победой! Чем, по вашему мнению, отличается чемпионат Украины, предыдущие матчи которого были для вашей команды достаточно сложными, от Лиги чемпионов, где вы создаете настоящую сенсацию в последних поединках? В чем разница между этими двумя турнирами и в чем причина таких результатов?

- Спасибо. Во-первых, должен сказать, что мы играли очень хорошо в нашем чемпионате, но не забили голы после хороших моментов, поэтому и получили ничью в последней встрече. И даже в матче перед этим мы демонстрировали очень хороший футбол. Я должен это отметить, потому что если вы считаете, что ничья - это недостаточно хороший результат, то это не так, мы выступили прекрасно. Большая разница в эмоциях, пустом стадионе, при таких условиях нелегко играть не только нашим футболистам, но и другим клубам. А потом ты выступаешь в Лиге чемпионов на этом стадионе с большим количеством людей - а почти все билеты были раскуплены, мы получили большую поддержку от наших болельщиков, - и это дает нам немного другую энергию. Это не причина ничьей тогда или победы сейчас, но есть разница в эмоциях и мотивации. Хочу еще раз повторить, что последние две игры в чемпионате, возможно, были лучшими на данный момент, но, как вы видите, футбол - это эмоции, и люди думают, что если однажды сыграть вничью, то это плохо. Я не согласен с этим, эти матчи были невероятными. Но это другое дело.

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- Можете рассказать нам больше о Дмитрии Ризныке? Он очень хорошо сыграл, делал великолепные сейвы. Понятно, что сейчас он переживает тяжелый период из-за того, что случилось с его братом. Что вы можете сказать о нем и о его стойкости в течение последних двух месяцев после трагедии?

- Действительно трудно поверить в то, какой Ризнык морально стойкий. Он очень хороший человек, он уравновешен и сосредоточен на своем развитии и на команде, что сложно представить при таких обстоятельствах. Потому что я могу о нем сказать... Я очень им горжусь во всех аспектах: тем, как он работает, его концентрацией, тем, как он переживает потерю. Это действительно невероятно.

- Можете дать оценку игре? И учитывая, что команда на этом этапе имеет девять очков, что вы думаете об этом и насколько это совпадает с вашими ожиданиями?

- Прежде всего мы очень гордимся нашим первым важным достижением - тем, что останемся в европейских соревнованиях после зимнего перерыва. И у нас еще может быть возможность остаться на самом высоком уровне в Европе - в Лиге чемпионов. Мы прекрасно выступили, я очень доволен. Это была тяжелая игра, это матч Лиги чемпионов, где ты должен играть против очень сильных соперников, хорошо организованных и высококачественных. Но, повторюсь, мои футболисты делают больше, чем я от них требую, - не только для меня как тренера, но и для клуба. И это очень важно: дисциплина, организация. Как я уже говорил, они хотят играть согласно моим установкам, а я хочу соревноваться со всеми, и они это показывают. Я очень счастливый тренер с этими ребятами.

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- Играете ли вы на компьютере в футбол? Потому что, кажется, вы единственный тренер, команда которого не играет в родном городе, вы там не были. Это какая-то виртуальная реальность...

- Я не играю в компьютерные игры, потому что не люблю их. Играл, когда был молодым, но в мои времена выбор был не слишком большой. Я начинал карьеру как тренер по мини-футболу, а как молодой игрок прошел такую школу, где только "хорошо играть" было недостаточно, поэтому это навсегда остается у тебя в голове - и когда ты меняешь свою философию, и когда ты совершенствуешь свое видение игры. Это не только о красивой игре, когда ты пытаешься что-то дать людям на стадионе, но и о победе, потому что ты должен победить. Мы тренируемся так, как я хочу, чтобы мы играли матч, разницы нет. Мы тренируемся так, как играем, и играем так, как тренируемся. Конечно, как и каждому тренеру, для этой части игры тебе нужны соответствующие футболисты, потому что это нелегко - я много требую от них. Но я уверен, что благодаря этому молодые игроки достигают высокого уровня. И если быть честным, когда я смотрю матч, я тоже хочу наслаждаться им, как и болельщики, - сказал Пушич.