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Еще один матч Лунина. Реал Мадрид - Наполи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч лидеров группы С – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" Мадрид выиграл все свои матчи в группе С и гарантировал себе участие в плей-офф Лиге чемпионов. Однако вывеска игры с "Наполи" все же очень интересная и "Бланкос" не будут играть спустя рукава против чемпиона Италии.
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Лига чемпионов, группа С, пятый тур
29 ноября 2023. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"
“Реал” Мадрид 22:00 “Наполи”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
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