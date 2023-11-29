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Еще один матч Лунина. Реал Мадрид - Наполи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов

Матч лидеров группы С – смотреть прямую трансляцию

Еще один матч Лунина. Реал Мадрид - Наполи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" Мадрид выиграл все свои матчи в группе С и гарантировал себе участие в плей-офф Лиге чемпионов. Однако вывеска игры с "Наполи" все же очень интересная и "Бланкос" не будут играть спустя рукава против чемпиона Италии.

Лига чемпионов, группа С, пятый тур

29 ноября 2023. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

“Реал” Мадрид 22:00 “Наполи”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Реал Мадрид - Наполи на UA-Футбол>>.

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