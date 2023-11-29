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Очертания футбола Пушича на фоне обоюдных нервов. Обзор матча Шахтер – Антверпен

Лига Чемпионов

Аудиомнение #240

Очертания футбола Пушича на фоне обоюдных нервов. Обзор матча Шахтер – Антверпен

Михайло Лозовий, UA-Football

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между "Шахтером" и "Антверпеном". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

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Что лучше на данном этапе для "Шахтера" – плей-офф ЛЕ или ЛЧ? Расходимся во мнениях по данному вопросу, нахваливаем Зубкова, мотивируем Матвиенко, не пониманием нервы футболистов "Антверпена" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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