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Очертания футбола Пушича на фоне обоюдных нервов. Обзор матча Шахтер – Антверпен
Аудиомнение #240
Михайло Лозовий, UA-Football
Обсуждаем поединок между "Шахтером" и "Антверпеном". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Что лучше на данном этапе для "Шахтера" – плей-офф ЛЕ или ЛЧ? Расходимся во мнениях по данному вопросу, нахваливаем Зубкова, мотивируем Матвиенко, не пониманием нервы футболистов "Антверпена" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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