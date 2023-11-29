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Бенфика - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Бенфике нужно прервать серию поражений – смотреть прямую трансляцию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" продолжает оставаться на последнем месте в своей группе. Ни одного набранного очка в четырех турах. Команда Анатолия Трубина уже, разумеется, не пробьется в плей-офф, однако еще может зацепиться за третью позицию. Для этого нужно победить "Интер".
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Лига чемпионов, группа D, пятый тур
29 ноября 2023. Лиссабон, "Эштадиу да Луж"
“Бенфика” 22:00 “Интер”
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
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