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Арсенал - Ланс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч лидеров группы B – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" проиграл первый матч "Лансу" в своей группе. В ответном поединке команда Александра Зинченко может не только отомстить за поражение, но и гарантировать себе плей-офф.
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Лига чемпионов, группа B, пятый тур
29 ноября 2023. Лондон, "Эмирейтс"
“Арсенал” 22:00 “Ланс”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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