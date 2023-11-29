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Арсенал - Ланс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Матч лидеров группы B – смотреть прямую трансляцию

Арсенал - Ланс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" проиграл первый матч "Лансу" в своей группе. В ответном поединке команда Александра Зинченко может не только отомстить за поражение, но и гарантировать себе плей-офф.

Лига чемпионов, группа B, пятый тур

29 ноября 2023. Лондон, "Эмирейтс"

“Арсенал” 22:00 “Ланс”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Арсенал - Ланс на UA-Футбол>>.

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