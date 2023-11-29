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Рух U-19 вслед за Шахтером вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Впрочем, после поражения 0:4 в первом матче, это было ожидаемо
fcrukh.com
"Рух" U-19 прекратил свое выступление в Юношеской лиге УЕФА.
Львовская команда шла по "Пути чемпионов", играя спаренные матчи на вылет, и не смогла пройти датский "Мидтьюлланд".
После поражения 0:4 в первом, условно домашнем матче, шансы львовян были и так невысокими, а тут еще в ответном поединке украинская команда не смогла показать ничего интересного.
У "Руха" было некоторое преимущество, тем более что датчане больше тайма играли в меньшинстве. Впрочем, кроме условных подходов львовяне ничем интересным не запомнилась.
Лишь в концовке матча, на 90+2 минуте львовяне все-таки соорудили атак, которая закончилась голом - мощным ударом из пределов штрафной отличился Холод
1:0 и 1:4 по итогам двух матчей. "Рух" не попал в евровесну. Как и "Шахтер" U-19, который вчера, за тур до финиша, потерял последние шансы на выход из своей группы.
"Мидтьюлланд" U-19 – "Рух" U-19 0:1 (первый матч 4:0)
Гол: Холод (90+2)
Удаление: Линнекильде (25, "Мидтьюлланд")
"Рух" U-19: Вановский, Поповский, Холод, Турко, Китела, Бойко, А. Федор, Денисов (Штокал, 87), Квас, Касарда (Шайда, 87), Панченко (Коваль, 88)
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