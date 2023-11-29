Рух U-19 вслед за Шахтером вылетел из Юношеской лиги УЕФА

"Рух" U-19 прекратил свое выступление в Юношеской лиге УЕФА.

Львовская команда шла по "Пути чемпионов", играя спаренные матчи на вылет, и не смогла пройти датский "Мидтьюлланд".

После поражения 0:4 в первом, условно домашнем матче, шансы львовян были и так невысокими, а тут еще в ответном поединке украинская команда не смогла показать ничего интересного.

У "Руха" было некоторое преимущество, тем более что датчане больше тайма играли в меньшинстве. Впрочем, кроме условных подходов львовяне ничем интересным не запомнилась.

Лишь в концовке матча, на 90+2 минуте львовяне все-таки соорудили атак, которая закончилась голом - мощным ударом из пределов штрафной отличился Холод

1:0 и 1:4 по итогам двух матчей. "Рух" не попал в евровесну. Как и "Шахтер" U-19, который вчера, за тур до финиша, потерял последние шансы на выход из своей группы.

"Мидтьюлланд" U-19 – "Рух" U-19 0:1 (первый матч 4:0)

Гол: Холод (90+2)

Удаление: Линнекильде (25, "Мидтьюлланд")

"Рух" U-19: Вановский, Поповский, Холод, Турко, Китела, Бойко, А. Федор, Денисов (Штокал, 87), Квас, Касарда (Шайда, 87), Панченко (Коваль, 88)