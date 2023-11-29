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Бенфика – Интер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Бенфика – Интер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 5-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между лиссабонской "Бенфикой" и миланским "Интером".

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Команда Анатолия Трубина уже точно не выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако за евровесну в Лиге Европы "Бенфика" еще может побороться. Для этого нужно ставить подножку "Интеру" и забирать три очка в домашних стенах. Отыграет ли украинский вратарь на ноль? Много ли сил "нерадзурри" потратили на "Ювентус"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 29 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Костюк

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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