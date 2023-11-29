Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенфика – Интер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 5-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между лиссабонской "Бенфикой" и миланским "Интером".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Команда Анатолия Трубина уже точно не выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако за евровесну в Лиге Европы "Бенфика" еще может побороться. Для этого нужно ставить подножку "Интеру" и забирать три очка в домашних стенах. Отыграет ли украинский вратарь на ноль? Много ли сил "нерадзурри" потратили на "Ювентус"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 29 ноября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Александр Костюк
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- Сборная Украины начинает выступление на ЧМ по гандболу. Все, что стоит знать о турнире
- Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
- Уничтожено более тысячи оккупантов и 175 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Спорный пенальти Мбаппе на 90+8 минуте. ПСЖ - Ньюкасл 1:1. Обзор матча и видео голов
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО