ЛЧ. Наполи - Брага 2:0. Канониры хотели, но пришлось надеяться на Реал

"Партенопейцы" и "канониры" с самого старта задали довольно высокий темп. Игра проходила практически без центра поля. Коллективы отвечали атакой на атаку. Но на первых минутах планы гостей на игру были разрушены курьезным автоголом. Политано прорвался на правом фланге и выполнял особо ничем неприметный прострел, однако мяч совершенно подло отрыкошетил от молодого турка. Сначала в перекладину, а затем и пересек линию ворот. Теперь португальцам для прохода в следующий раунд ЛЧ нужно было забивать уже трижды... Максимально неприятное начало для "Браги".

Неаполитанцы начали действовать чуть более раскованно, но гости не растерялись и сумели собраться ментально. "Оружейники" даже преобладали по количеству ударов. На экваторе первой половины встречи статистика по этому показателю вообще достигала 4 к 0! В частности, в одном из моментов мощно из-за пределов штрафной пробивал Орта, но прекрасный сейв совершил Мерет, ответив всем своим критикам.

Игра вообще не была скучной, на удивление наоборот! Моменты летели с обеих сторон. Единственной "проблемой" в этом аспекте были только голы. Точнее, их зрелищность. При такой яркой игре голы получались максимально нелепыми. Так хозяева и удвоили счет. К рывку Натана вопросов нет, бразилец как бульдозер вспахал левый фланг и выкатил на Осимхена, который затолкал снаряд в ворота португальцев.

После этого игра немного успокоилась. Подопечные Маццари контролировали мяч, а футболисты "Браги" понимали, что забить четыре - это, откровенно, нереальная задача... Оставалось не пропустить больше и надеяться, чтобы "Унион", который не побеждает с лета, сенсационно не обыграл "Реал".

"Браге" не было что терять. На второй тайм Артур Жорже перешел на схему 4-2-4. За это можно только похвалить наставника. Большое количество тренеров даже при такой ситуации старались бы изо всех сил сохранить лицо, а не попытаться рискнуть поймать, хоть и очень далекую, но жар-птицу за хвост.

Правда, особых дивидендов впереди для "канониров" это не принесло. На определенный момент было ощущение, что игра даже немного замерла. Скорее всего, гости смирились со своей судьбой, да и 100% португальцы краем уха слышали, что Хоселу сравнял счет в Берлине... Хотя и можно было попытаться сравнять счет в своем матче и уже не смотреть за параллельным поединком. Но запал у португальцев как-то исчез полностью. В последние 30 минут неаполитанцы были ближе к своему третьему голу, чем "Брага" к своему первому.

Насколько первый тайм получился драйвовым, настолько же вторые 45 минут получились посредственными. Да и Хоселу забил второй "Униону", и португальцы вообще успокоились.

В концовке "Брага" уже заметно нервничала. Сил и креатива впереди не хватало, так еще и в Берлине сравняли счет. В итоге все-таки "Реал" дожал немцев резервным составом, а в Неаполе так и доиграли - 2:0. "Наполи" Вальтера Маццари отправляется со второго места в плей-офф главного еврокубка, а "Брага" Артура Жорже весной выступит в Лиге Европы. Вывод: всегда нужно надеяться только на себя. Хоть и в этот раз пронесло. "Оружейники" начали ударно, но после двух курьезных голов потеряли все вдохновение.

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Реал 6 6 0 0 16-7 18 2 Наполи 6 3 1 2 10-9 10 3 Брага 6 1 1 4 6-12 4 4 Унион 6 0 2 4 6-10 2

6-й групповой тур. Квартет C. Сезон 2023/24

12.12.2023. Италия, Наполи. Стадион "Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Брага" 2:0

Гол: Саатчи 9 (автогол), Осимхен 33

"Наполи": Мерет, Натан, Жезус (Эстигор 73), Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелинский (Каюсте 61), Лоботка (Гаэтано 69), Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Осимхен (Распадори 69), Политано (Эльмас 61).

Главный тренер: Вальтер Маццари

"Брага": Магальяйнс, Борха, Саатчи, Фонте, Гомес (Мендес 81), Саласар (Аль-Мусрати 68), Моутиньо (Орта А.), Брума, Пицци (Руис 46), Орта Р. (Лопеш 88), Банза.

Главный тренер: Артур Жорже

Предупреждения: Банза 19, Мендес 83

Арбитр: Славко Винчич (Словения)