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Порту – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Порту – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 6-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "Порту" и "Шахтером".

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Все понятно и без каких-то анонсов. Если "Шахтер" победит в Португалии, то выйдет в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Все представители "горняков" заряжены реализовать свою мечту в реальность. Получится ли у них это сделать? Или же предел сегодня – плей-офф Лиги Европы, куда команда уже попала? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 13 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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Источник:
ua-football.com
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