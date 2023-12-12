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Порту – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 6-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "Порту" и "Шахтером".
Все понятно и без каких-то анонсов. Если "Шахтер" победит в Португалии, то выйдет в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Все представители "горняков" заряжены реализовать свою мечту в реальность. Получится ли у них это сделать? Или же предел сегодня – плей-офф Лиги Европы, куда команда уже попала? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 13 декабря – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Юрий Дрога
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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