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Мастер-класс Жироны и щепотка резонанса от Монзуль. Обзор ключевых матчей уик-энда
Аудиомнение #241
Getty Images / Global Images Ukraine
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Гармоничная "Жирона", отсутствие защиты в "Барселоне" как класса, тест "Полесьем" для СК "Днепр-1", спокойная победа "Шахтера" и странности украинского судейства – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:29 – "Полесье" – СК "Днепр-1" (1:1);
02:10 – "Шахтер" – "Верес" (2:0);
05:09 – "Барселона" – "Жирона" (2:4);
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