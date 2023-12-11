Мастер-класс Жироны и щепотка резонанса от Монзуль. Обзор ключевых матчей уик-энда

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Гармоничная "Жирона", отсутствие защиты в "Барселоне" как класса, тест "Полесьем" для СК "Днепр-1", спокойная победа "Шахтера" и странности украинского судейства – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:29 – "Полесье" – СК "Днепр-1" (1:1);

02:10 – "Шахтер" – "Верес" (2:0);

05:09 – "Барселона" – "Жирона" (2:4);