Бондарь: Завтра вся страна будет с нами, вся страна будет переживать за нас

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту", который состоится 13 декабря.

– Валерий, ты не участвовал в первом матче с "Порту", но видел игру. Какие впечатления от того поединка и способен ли нынешний "Шахтер" обыграть этот "Порту"?

– Спасибо за вопросы. Да, я смотрел тот матч в студии и очень болел за свою команду, но, конечно, мы получили немного не тот результат, которого хотели. Однако завтра будет другая игра. Несколько изменилась наша игра, тактика, сменился тренер. После того, как пришел новый тренер, считаю, изменилась философия нашей игры и то, как мы выступаем, особенно в Лиге чемпионов.

– Завершилась первая часть УПЛ, последние матчи были тяжеловаты, плюс зимняя погода, а впереди еще благотворительный матч в Японии. Учитывая эти факторы, как чувствует себя команда и какое настроение?

– Отлично чувствуем себя, очень хорошее настроение и отличная атмосфера - и в коллективе, и в команде. Полагаю, это заслуга и главного тренера, и каждого из нас. Остался один матч, который очень важен для нас, и мы хотим воплотить в жизнь маленькую мечту. Знаю, что завтра вся страна будет с нами, вся страна будет переживать за нас, и мы очень хотим порадовать и наши Вооруженные силы, которые сейчас сидят там в окопах, где им очень тяжело, и нашим людям очень тяжело. Поэтому хотим их всех порадовать нашей победой и воплотить нашу маленькую мечту и пройти дальше.

– Возвращаясь к первому вопросу: ты не знаком лично с португальцами на поле, но какую характеристику можешь дать этой команде? Может, кто-то из партнеров делился с тобой впечатлениями и информацией о том, какие навыки имеют игроки "Порту"?

– Я считаю, что это очень сильный клуб, который вместе со "Спортингом" находится на вершине таблицы чемпионата Португалии. Это очень качественная команда, очень амбициозная, сейчас находится на втором месте в нашей группе, но мы завтра выйдем играть против нее и будем показывать свой максимум, свой футбол. Хотим завтра владеть инициативой, показывать, на что мы способны и что приехали сюда побеждать.

– "Шахтер" действительно в шаге от осуществления мечты, до того, чтобы подарить праздник всем украинцам, футбольным болельщикам. Как это – быть в шаге от выхода в плей-офф Лиги чемпионов?

– Сделаем все возможное и невозможное для этого. Думаю, завтра будет матч, который является одним из самых важных в этом году для нашей команды.