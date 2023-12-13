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Антверпен - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Матч престижа среди конкурентов Шахтера – смотреть прямую трансляцию

Антверпен - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/BSR Agency

UA-Футбол
Новина українською

"Антверпен" уже гарантированно покидает еврокубки, а "Барселона" потеряет первую строчку лишь в случае победы "Шахтера" над "Порту" с разницей в семь голов. Матч престижа между конкурентами украинской команды.

Лига чемпионов, группа H, шестой тур

13 декабря 2023. Антверпен, "Босейлстадион"

“Антверпен” 22:00 “Барселона”

Телетрансляция – Megogo Футбол 6

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