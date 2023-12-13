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Антверпен - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч престижа среди конкурентов Шахтера – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/BSR Agency
"Антверпен" уже гарантированно покидает еврокубки, а "Барселона" потеряет первую строчку лишь в случае победы "Шахтера" над "Порту" с разницей в семь голов. Матч престижа между конкурентами украинской команды.
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Лига чемпионов, группа H, шестой тур
13 декабря 2023. Антверпен, "Босейлстадион"
“Антверпен” 22:00 “Барселона”
Телетрансляция – Megogo Футбол 6
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