"Это не Шахтер моих времен". Фонсека оценил шансы горняков в игре с Порту

Бывший тренер "Шахтера", ныне возглавляющий "Лилль" Паулу Фонсека поделился мнением о матче "горняков" против "Порту" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Порту" является безусловным фаворитом, но и "Шахтер" выглядит сильнее, чем перед первым матчем. "Порту" будет нелегко, пусть никто не ожидает легкой прогулки. Однако это не "Шахтер" моих времен, имевший многих звезд. Теперь в его составе много игроков из собственной академии, но также с большой стоимостью. Приход нового тренера Марино Пушича дал команде толчок, и не стоит забывать, что они уже победили "Барселону".

Лишь благодаря большим усилиям "Порту" сможет преодолеть это препятствие. И еще - есть фактор, который также нужно принять во внимание. Он связан с тем, что украинская команда не просто рассматривает этот матч в спортивном плане, а скорее, как борьбу во имя страны, которую Россия продолжает ежедневно уничтожать.

Я не сомневаюсь, что подготовка будет проведена с обращением к национальной гордости игроков, они будут бороться за свою родину. На самом деле, они возмущены ситуацией, сложившейся на их Родине", – считает Фонсека.

Также стоит добавить, что Фонсека тренировал "Порту" в сезоне 2013/14.

Матч "Порту" - "Шахтер" состоится сегодня, 13 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.