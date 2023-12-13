  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Црвена Звезда - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Црвена Звезда - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов

Матч первой и последней команды группы – смотреть прямую трансляцию

Црвена Звезда - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Квартет G целиком и полностью решил все вопросы по поводу мест, на которых финиширует каждая из команд. С первого места выходит "Манчестер Сити", вторым будет "Лейпциг", в Лигу Европы попадет "Янг Бойз" и ни с чем останется сербская "Црвена Звезда". Матч в Белграде между местной командой и "Манчестер Сити" будет скорее товарищеским, атмосфера там ожидается достаточно расслабленная. Интересно, насколько основной состав выйдет у Пепа Гвардиолы, учитывая активную борьбу в АПЛ, которая только начинается.

Лига чемпионив, группа G, шестой тур

13 декабря 2023 року. Белград, "Райко Митич"

"Црвена Звезда" 19:45 "Манчестер Сити"

Телетрансляція – Megogo Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Црвена Звезда - Манчестер Сіті
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Црвена Звезда - Манчестер Сити на UA-Футбол>>.

По теме
yellow-arrow
Атлетико - Лацио: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Мадридский Реал уже заработал 42 млн евро призовых в текущей Лиге чемпионов
yellow-arrow
Факундо Феррейра: 100 процентов, что Шахтер победит Порту
Лига чемпионов телетрансляции Манчестер Сити Црвена Звезда (Белград) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости