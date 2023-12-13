Црвена Звезда - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Квартет G целиком и полностью решил все вопросы по поводу мест, на которых финиширует каждая из команд. С первого места выходит "Манчестер Сити", вторым будет "Лейпциг", в Лигу Европы попадет "Янг Бойз" и ни с чем останется сербская "Црвена Звезда". Матч в Белграде между местной командой и "Манчестер Сити" будет скорее товарищеским, атмосфера там ожидается достаточно расслабленная. Интересно, насколько основной состав выйдет у Пепа Гвардиолы, учитывая активную борьбу в АПЛ, которая только начинается.

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Лига чемпионив, группа G, шестой тур

13 декабря 2023 року. Белград, "Райко Митич"

"Црвена Звезда" 19:45 "Манчестер Сити"

Телетрансляція – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Црвена Звезда - Манчестер Сіті Смотреть трансляцию