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Црвена Звезда - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч первой и последней команды группы – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Квартет G целиком и полностью решил все вопросы по поводу мест, на которых финиширует каждая из команд. С первого места выходит "Манчестер Сити", вторым будет "Лейпциг", в Лигу Европы попадет "Янг Бойз" и ни с чем останется сербская "Црвена Звезда". Матч в Белграде между местной командой и "Манчестер Сити" будет скорее товарищеским, атмосфера там ожидается достаточно расслабленная. Интересно, насколько основной состав выйдет у Пепа Гвардиолы, учитывая активную борьбу в АПЛ, которая только начинается.
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Лига чемпионив, группа G, шестой тур
13 декабря 2023 року. Белград, "Райко Митич"
"Црвена Звезда" 19:45 "Манчестер Сити"
Телетрансляція – Megogo Футбол 2
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