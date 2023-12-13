Боруссия Дортмунд - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

“Пари Сен-Жермен” может как и вылететь из Лиги чемпионов, так и занять в своей группе первое место. Победа выведет Париж на первое место, ничья или поражения могут вывести в плей-офф соперника в параллельном матче. Дортмунд для первого места достаточно ничьи.

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Смотрите матч шестого тура Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен" в среду, 13 декабря на телеканале Megogo Футбол 2 или на платформе Megogo.

Начало матча "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен" в 22:00.

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