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Боруссия Дортмунд - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Боруссия Дортмунд – ПСЖ, Лига чемпионов, 13 декабря 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Пари Сен-Жермен” может как и вылететь из Лиги чемпионов, так и занять в своей группе первое место. Победа выведет Париж на первое место, ничья или поражения могут вывести в плей-офф соперника в параллельном матче. Дортмунд для первого места достаточно ничьи.
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Смотрите матч шестого тура Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен" в среду, 13 декабря на телеканале Megogo Футбол 2 или на платформе Megogo.
Начало матча "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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