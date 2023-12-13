Полунин - о шансах Шахтера: Надо верить в чудеса

Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин оценил шансы "Шахтера" в сегодняшнем матче Лиги чемпионов с "Порту". Напомним, что "горнякам" для того, чтобы пройти в весеннюю часть турнира нужна только победа.

- Надо верить в чудеса. Кто мог предсказать, что скромная "Жирона" с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбыком в составе на выезде уверенно победит в Ла Лиге прославленную "Барселону" или, что малоизвестный датский "Копенгаген" пробьется в плей-офф Лиги чемпионов, а легендарный английский "Манчестер Юнайтед" вообще досрочно сойдет с еврокубковой дистанции? Очень надеюсь, что сегодня и наш "Шахтер" сумеет удивить футболистов "Порту" и достигнет положительного результата.

- Тогда уточните, какие по Вашему мнению, факторы могут поспособствовать победе "горняков"?

- Знаете, мне понравилось, что на предматчевой пресс-конференции главный тренер "Шахтера" Марино Пушич акцентировал внимание на том, что сегодня на поле выйдут только те, кто будут готовы на 100 процентов не только в игровом аспекте, но и психологически. Я верю, что мотивация у "горняков" будет выше.

Во-вторых, в футболе фамилии уже давно не имеют первостепенного значения. Это недавно доказывал в Лиге чемпионов "Шахтер", когда его именитый соперник – "Барселона" почти не угрожала воротам номинальных хозяев и заслуженно проиграла. Хотя трансферная стоимость игроков испанского гранда была гораздо выше, чем у "горняков". А все потому, что "Шахтер" взял на вооружение эффективную тактику, когда каждый игрок четко знал свой маневр. Надеюсь, что при подготовке дончане скрупулезно изучили сильные и слабые стороны португальского клуба и остановятся на правильной схеме. Еще один "козырь" гостей – хорошая организация игры в последних матчах, в чем заслуга нового рулевого Марино Пушича. Говорят, что соперник играет так, как то ему позволяешь. Склоняюсь к тому, что сегодняшний поединок пройдет по сценарию "горняков".

То, что дончан устроит только победа, заставит их с максимальной концентрацией действовать уже с первых минут. Это плюс для "Шахтера". Также многое будет зависеть от того будет ли забит быстрый гол. Как видите, есть немало составляющих, которые могут повлиять на итоговый результат. И хотя большинство экспертов фаворитом считает "Порту", я верю в чудеса.

- Сегодняшних соперников объединяет то, что они получают серьезные дивиденды от продажи своих "звезд".

- Вы правы. Можно не сомневаться, что поединок в Порту будет своеобразной витриной чего стоят на самом деле лидеры обеих команд. К их игре обязательно будет приковано внимание скаутов более именитых и богатых клубов. Это прекрасно осознают футболисты и это только подогревает интерес к противостоянию. Очень хочется, чтобы "Шахтер" взял верх – 1:0, а победный гол забил Георгий Судаков, за которым уже выстроилась целая очередь потенциальных покупателей.