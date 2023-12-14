Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялись все матчи последнего, 6-го тура группового раунда Лиги чемпионо в сезона 2023/24.

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Таким образом, стали известны все 16 команд, которые пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также 8 команд, которые заняли третьи места в группах и сыграют в весенней части Лиги Европы.

Итак, в плей-офф Лиги чемпионов вышли следующие команды:

Бавария (Германия)

Копенгаген (Дания)

Арсенал (Англия)

ПСВ (Нидерланды)

ПСЖ (Франция)

Реал (Испания)

Наполи (Италия)

Реал Сосьедад (Испания)

Интер (Италия)

Атлетико (Испания)

Лацио (Италия)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Манчестер Сити (Англия)

РБ Лейпциг (Германия)

Барселона (Испания)

Порту (Португалия)

В Лигу Европы отправились:

Галатасарай (Турция)

Милан (Италия)

Шахтер (Украина)

Ланс (Франция)

Брага (Португалия)

Бенфика (Португалия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Янг Бойз (Швейцария)

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря. Победители групп сразятся с обладателями вторых мест, но команды из одной национальной ассоциации, а также клубы, которые встречались на групповом этапе, не смогут попасть в одну пару.

Противостояния 1/8 финала будут состоять из двух матчей. Первые матчи пройдут 13/14 и 20/21 февраля, а ответные состоятся 5/6 и 12/13 марта.