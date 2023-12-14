Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
8 команд отправляются в Лигу Европы
uefa.com
Состоялись все матчи последнего, 6-го тура группового раунда
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Таким образом, стали известны все 16 команд, которые пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также 8 команд, которые заняли третьи места в группах и сыграют в весенней части Лиги Европы.
Итак, в плей-офф Лиги чемпионов вышли следующие команды:
- Бавария (Германия)
- Копенгаген (Дания)
- Арсенал (Англия)
- ПСВ (Нидерланды)
- ПСЖ (Франция)
- Реал (Испания)
- Наполи (Италия)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Интер (Италия)
- Атлетико (Испания)
- Лацио (Италия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Манчестер Сити (Англия)
- РБ Лейпциг (Германия)
- Барселона (Испания)
- Порту (Португалия)
В Лигу Европы отправились:
- Галатасарай (Турция)
- Милан (Италия)
- Шахтер (Украина)
- Ланс (Франция)
- Брага (Португалия)
- Бенфика (Португалия)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Янг Бойз (Швейцария)
Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря. Победители групп сразятся с обладателями вторых мест, но команды из одной национальной ассоциации, а также клубы, которые встречались на групповом этапе, не смогут попасть в одну пару.
Противостояния 1/8 финала будут состоять из двух матчей. Первые матчи пройдут 13/14 и 20/21 февраля, а ответные состоятся 5/6 и 12/13 марта.
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