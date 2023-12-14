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Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

8 команд отправляются в Лигу Европы

Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи последнего, 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2023/24.

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Таким образом, стали известны все 16 команд, которые пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также 8 команд, которые заняли третьи места в группах и сыграют в весенней части Лиги Европы.

Итак, в плей-офф Лиги чемпионов вышли следующие команды:

  • Бавария (Германия)
  • Копенгаген (Дания)
  • Арсенал (Англия)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • ПСЖ (Франция)
  • Реал (Испания)
  • Наполи (Италия)
  • Реал Сосьедад (Испания)
  • Интер (Италия)
  • Атлетико (Испания)
  • Лацио (Италия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • РБ Лейпциг (Германия)
  • Барселона (Испания)
  • Порту (Португалия)

В Лигу Европы отправились:

  • Галатасарай (Турция)
  • Милан (Италия)
  • Шахтер (Украина)
  • Ланс (Франция)
  • Брага (Португалия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Янг Бойз (Швейцария)

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря. Победители групп сразятся с обладателями вторых мест, но команды из одной национальной ассоциации, а также клубы, которые встречались на групповом этапе, не смогут попасть в одну пару.

Противостояния 1/8 финала будут состоять из двух матчей. Первые матчи пройдут 13/14 и 20/21 февраля, а ответные состоятся 5/6 и 12/13 марта.

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Боруссия (Дортмунд) Копенгаген Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Бенфика (Лиссабон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Янг Бойз (Берн) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Галатасарай (Стамбул) Лацио (Рим) ПСВ (Эйндховен) Манчестер Сити Наполи Фейеноорд (Роттердам) Брага РБ Лейпциг Ланс
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