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Сикан - лучший игрок Шахтера в матче с Порту, Бондарь - худший. Оценки за матч
Оценки от SofaScore и WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" провел свой последний матч в Лиге чемпионов этого сезона.
В выездном поединке 6-го тура с "горняки" в
По итогам поединка аналитические порталы SofaScore и WhoScored выставили игрокам оценки за матч.
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По оценке обоих сайтов лучшим игроком в составе "Шахтера" был признан Даниил Сикан – 8.0 баллов от SofaScore и 8.2 от WhoScored. Худший – Валерий Бондарь (5.5 и 4.8 соответственно).
Героем матча признан хавбек "Порту" Галено который забил два гола и отдал два ассиста.
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