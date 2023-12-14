Сикан - лучший игрок Шахтера в матче с Порту, Бондарь - худший. Оценки за матч

"Шахтер" провел свой последний матч в Лиге чемпионов этого сезона.

В выездном поединке 6-го тура с "горняки" в суперрезультативном матче со счетом 3:5 проиграли "Порту" и остались на 3-м месте в группе.

По итогам поединка аналитические порталы SofaScore и WhoScored выставили игрокам оценки за матч.

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По оценке обоих сайтов лучшим игроком в составе "Шахтера" был признан Даниил Сикан – 8.0 баллов от SofaScore и 8.2 от WhoScored. Худший – Валерий Бондарь (5.5 и 4.8 соответственно).

Героем матча признан хавбек "Порту" Галено который забил два гола и отдал два ассиста.