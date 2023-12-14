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Пушич: Удивительная ситуация, но после поражения я все равно горжусь моей командой
Главный тренер Шахтера - о матче с Порту
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал
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"К сожалению, мы проиграли этот матч. "Порту" забил 5 голов, а мы всего 3. Это очень хорошая команда, как я говорил накануне. К сожалению, мы совершили несколько ошибок, что на таком уровне недопустимо. В последние 25 минут мы бросили все силы на то, чтобы отыграться.
Удивительная ситуация, но после поражения я все равно горжусь моей командой. У нас очень молодые игроки и такие матчи полезны для их опыта.
Мы были в очень тяжелой группе, но завоевали 9 очков, и это очень хороший результат. Счастлив, что мы остаемся в еврокубках и продолжим выступать в Лиге Европы", – сказал Пушич.
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