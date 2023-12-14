Наставник Порту: Нам противостоял сложный соперник с талантливыми игроками

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау подвел итоги заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов с "Шахтером" (5:3).

"Нам необходимо было действовать организованно и с пониманием того, где и как оказывать на соперника давление, чтобы создавать моменты. Мы хорошо провели игру, успешно начав ее и быстро открыв счет, но затем пропустили в ответ. Нам противостоял сложный соперник, уверенный в своих силах, с хорошими, талантливыми игроками, обладающими индивидуальным мастерством и играющими очень организованно. Только находясь в очень хорошем состоянии, "Порту" мог добиться победы в этой игре, и нам это удалось.