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Наставник Порту: Нам противостоял сложный соперник с талантливыми игроками
Сержиу Консейсау прокомментировал победу над "Шахтером"
Фото: ФК Порту
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау подвел итоги заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов с "Шахтером" (5:3).
"Нам необходимо было действовать организованно и с пониманием того, где и как оказывать на соперника давление, чтобы создавать моменты. Мы хорошо провели игру, успешно начав ее и быстро открыв счет, но затем пропустили в ответ. Нам противостоял сложный соперник, уверенный в своих силах, с хорошими, талантливыми игроками, обладающими индивидуальным мастерством и играющими очень организованно. Только находясь в очень хорошем состоянии, "Порту" мог добиться победы в этой игре, и нам это удалось.
В конце концов, самое главное - это поздравить моих игроков, поскольку мы теперь именно там, где и хотели оказаться, - в числе 16 лучших команд Европы. Теперь пришло время передохнуть, а затем подумать о следующем матче чемпионата, который очень важен для нас", - цитирует Консейсау официальный сайт УЕФА.
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