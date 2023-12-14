Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовский впервые за 12 лет забил всего один гол в группе Лиги чемпионов
Роберт за 19 матчей отметился 9 голами и 4 ассистами
Getty Images / Global Images Ukraine
Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский забил лишь один гол на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Это произошло в 1-м туре, в домашней игре с "Антверпеном" (5:0). Таким образом, 35-летний форвард впервые с сезона-2011/2012 забил один гол на групповой стадии. Тогда поляк выступал за дортмундскую "Боруссию".
Сезон-2019/2020 был для Левандовского самым успешным по голам на групповой стадии. В том розыгрыше Лиги чемпионов в составе "Баварии" Роберт в шести матчах квартета поражал ворота соперников 10 раз.
Всего в текущем сезоне Левандовский провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 4 результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года.
Популярное сейчас
- Все участники плей-офф. Итоговые таблицы группового раунда Лиги чемпионов
- Голевая феерия не в пользу горняков. Порту – Шахтер 5:3. Видео голов и обзор матча
- Манчестер Сити установил рекорд в Лиге чемпионов
- Решающий матч Шахтера в ЛЧ, прощание Зари с Европой, финальный штрих УПЛ. Расписание футбола на 11 – 17 декабря
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО