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Проиграли, но никто не расстроен – парадокс? Нет, все как раз логично. Обзор матча Порту – Шахтер

Лига Чемпионов
Обновлено

Аудиомнение #242

Проиграли, но никто не расстроен – парадокс? Нет, все как раз логично. Обзор матча Порту – Шахтер

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между "Порту" и "Шахтером". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

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В голову лезут аналогии с матчем Украина – Италия. "Горняки" допустили огромное количество ошибок, но есть и позитивные моменты в поражении португальскому гранду. Сравнение Невертона и Эгиналду, прорыв Сикана, надежность Ризныка и в целом о будущем "Шахтера" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Комментарии
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Mike7 (Рівне)
14.12.2023 в 18:51
Все нормально. Шахтарю немає що робити у лізі чемпіонів, він вилетить при першій грі з любою командою. А у лізі Європи може трохи протриматися. Там є сильні команди, але є і слабші.
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Комментарии 2
Mike7 (Рівне)
14.12.2023 в 18:51
Все нормально. Шахтарю немає що робити у лізі чемпіонів, він вилетить при першій грі з любою командою. А у лізі Європи може трохи протриматися. Там є сильні команди, але є і слабші.
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Prach13 (Дрогобич)
14.12.2023 в 19:06
Купи собi жуйку
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