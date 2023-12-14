Проиграли, но никто не расстроен – парадокс? Нет, все как раз логично. Обзор матча Порту – Шахтер

Обсуждаем поединок между "Порту" и "Шахтером". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

В голову лезут аналогии с матчем Украина – Италия. "Горняки" допустили огромное количество ошибок, но есть и позитивные моменты в поражении португальскому гранду. Сравнение Невертона и Эгиналду, прорыв Сикана, надежность Ризныка и в целом о будущем "Шахтера" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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