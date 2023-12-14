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Пушич: Лига Европы – сложный турнир, там большая конкуренция

Лига Чемпионов
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Тренер горняков подвел итог выступлений команды в Лиге чемпионов

Пушич: Лига Европы – сложный турнир, там большая конкуренция

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча с "Порту" (5:3) в 6-м туре Лиги чемпионов.

"К сожалению, мы проиграли, но показали себя. Мы старались, вышли играть и сделали все, что могли. Мы ошибались слишком часто, учитывая силу соперника. Неплохо отрезками смотрелись в первом тайме, частично выходило и во втором. Сумели забить три гола на выезде, боролись до последнего. Иногда нужно чуть больше удачи, но трех голов на выезде не хватило.

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И три гола из ничего пропустили – это недопустимо. Но можем гордиться нашими выступлениями в Лиге чемпионов. Я увидел, что команда может конкурировать, это важно. Возможно, особенным был матч победный с "Барселоной". Это особенный момент, мы его точно запомним.

У нас есть своя идентичность, будем работать в этом направлении. Посмотрим, удастся ли взять новичков во время зимней паузы. Лига Европы – сложный турнир, там большая конкуренция", – сказал Пушич.

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Источник:
YouTube-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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