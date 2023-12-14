  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Издание Goal опубликовало символическую сборную группового этапа ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Издание Goal опубликовало символическую сборную группового этапа ЛЧ

Лига Чемпионов

Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Букайо Сака вошли в 11-ку

Издание Goal опубликовало символическую сборную группового этапа ЛЧ

goal

Новина українською

Групповой этап Лиги чемпионов завершился, поэтому издание Goal опубликовал символическую 11-ку лучших игроков турнира.

Звездная команда ЛЧ:

Вратарь: Ян Зоммер "Интер";
Защитники: Саша Бои "Галатасарай", Матс Гуммельс "Боруссия", Игорь Субельдия "Реал Сосьедат", Давид Раум "РБ Лейпциг";
Полузащитники: Ворен Заири-Эмери "ПСЖ", Мартин Субименди "Реал Сосьедат", Расмус Фальк "Копенгаген";
Нападающие: Букайо Сака "Арсенал", Гарри Кейн "Бавария", Джуд Беллингем "Реал".

Групповой этап завершился вчера. В плей-офф попали 16-ть команд.

Читайте такжеЗолотой мяч-2023. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов
По теме
yellow-arrow
Пушич: Лига Европы – сложный турнир, там большая конкуренция
yellow-arrow
Проиграли, но никто не расстроен – парадокс? Нет, все как раз логично. Обзор матча Порту – Шахтер
yellow-arrow
Сергей Чуйченко: Шахтеру с Порто нужно было играть тактически по-другому
Харри Кейн Букайо Сака Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости