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Издание Goal опубликовало символическую сборную группового этапа ЛЧ
Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Букайо Сака вошли в 11-ку
goal
Групповой этап Лиги чемпионов завершился, поэтому издание Goal опубликовал символическую 11-ку лучших игроков турнира.
Звездная команда ЛЧ:
Вратарь: Ян Зоммер "Интер";
Защитники: Саша Бои "Галатасарай", Матс Гуммельс "Боруссия", Игорь Субельдия "Реал Сосьедат", Давид Раум "РБ Лейпциг";
Полузащитники: Ворен Заири-Эмери "ПСЖ", Мартин Субименди "Реал Сосьедат", Расмус Фальк "Копенгаген";
Нападающие: Букайо Сака "Арсенал", Гарри Кейн "Бавария", Джуд Беллингем "Реал".
Групповой этап завершился вчера. В плей-офф попали 16-ть команд.
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