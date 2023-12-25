Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабич: Шахтер не соответствует уровню ЛЧ, а вот Лига Европы им вполне по зубам
Украинский тренер считает, что победа над "Барселоной" - стечение обстоятельств
Украинский тренер Александр Бабич оценил выступления донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" заняли третье место и теперь продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.
"Надо признать - "Шахтер" не соответствует уровню Лиги чемпионов. А вот Лига Европы вполне по зубам "горнякам". Тот факт, что мы имеем евровесну, значительный плюс нашему футболу, и за это надо поблагодарить "Шахтер". Вы спросите, а как "горняки" одолели "Барселону", но, в целом, не имеют нужный потенциал для Лиги чемпионов? "Оранжево-черные" сыграли так называемым вторым номером, против соперника, который их недооценил.
Эта победа "Шахтера" - стечение обстоятельств. Если бы эти же команды сыграли между собой 5-6 матчей подряд, то "Барселона" могла бы проиграть не более одного матча. После победы над каталонцами футболисты "Шахтера" стали уверенными в себе, и даже слишком самоуверенными. "Порту" в открытой игре четко показал "горнякам", что мечтать о чем-то большем, рано.
Что касается будущего соперника "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы "Марселя", то есть шанс его пройти. Я хорошо знаю, как готовит команду Гаттузо, он - отличный мотиватор. И атака у "Марселя" хорошая. Но в других линиях у этой французской команды есть проблемы. Сейчас шансы команд в этой паре - 50 на 50. Качественная зимняя подготовка позволит "Шахтеру" не только выбить "Марсель", но и добраться минимум до полуфинала Лиги Европы", - считает Бабич.
Популярное сейчас
- Российский пропагандист Красовский – госпитализирован. Речь может идти об отравлении
- Минус почти два десятка танков, минус артиллерия, минус живая сила. Генштаб ВСУ обновил потери россиян в войне с Украиной
- Воздушные силы ВСУ, вероятно, сбили еще один российский истребитель
- Похищение Кубка мира, триумф женщин и вратарь в тумане: пять историй о Рождестве и футболе
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО