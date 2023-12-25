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Бабич: Шахтер не соответствует уровню ЛЧ, а вот Лига Европы им вполне по зубам

Лига Чемпионов

Украинский тренер считает, что победа над "Барселоной" - стечение обстоятельств

Бабич: Шахтер не соответствует уровню ЛЧ, а вот Лига Европы им вполне по зубам

Новина українською

Украинский тренер Александр Бабич оценил выступления донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" заняли третье место и теперь продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.

"Надо признать - "Шахтер" не соответствует уровню Лиги чемпионов. А вот Лига Европы вполне по зубам "горнякам". Тот факт, что мы имеем евровесну, значительный плюс нашему футболу, и за это надо поблагодарить "Шахтер". Вы спросите, а как "горняки" одолели "Барселону", но, в целом, не имеют нужный потенциал для Лиги чемпионов? "Оранжево-черные" сыграли так называемым вторым номером, против соперника, который их недооценил.

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Эта победа "Шахтера" - стечение обстоятельств. Если бы эти же команды сыграли между собой 5-6 матчей подряд, то "Барселона" могла бы проиграть не более одного матча. После победы над каталонцами футболисты "Шахтера" стали уверенными в себе, и даже слишком самоуверенными. "Порту" в открытой игре четко показал "горнякам", что мечтать о чем-то большем, рано.

Что касается будущего соперника "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы "Марселя", то есть шанс его пройти. Я хорошо знаю, как готовит команду Гаттузо, он - отличный мотиватор. И атака у "Марселя" хорошая. Но в других линиях у этой французской команды есть проблемы. Сейчас шансы команд в этой паре - 50 на 50. Качественная зимняя подготовка позволит "Шахтеру" не только выбить "Марсель", но и добраться минимум до полуфинала Лиги Европы", - считает Бабич.

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Шахтер (Донецк) Александр Бабич
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Источник:
Footboom
Опубликовал: Алина Ерофеева
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