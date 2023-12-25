Бабич: Шахтер не соответствует уровню ЛЧ, а вот Лига Европы им вполне по зубам

Украинский тренер Александр Бабич оценил выступления донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" заняли третье место и теперь продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.

"Надо признать - "Шахтер" не соответствует уровню Лиги чемпионов. А вот Лига Европы вполне по зубам "горнякам". Тот факт, что мы имеем евровесну, значительный плюс нашему футболу, и за это надо поблагодарить "Шахтер". Вы спросите, а как "горняки" одолели "Барселону", но, в целом, не имеют нужный потенциал для Лиги чемпионов? "Оранжево-черные" сыграли так называемым вторым номером, против соперника, который их недооценил.

Эта победа "Шахтера" - стечение обстоятельств. Если бы эти же команды сыграли между собой 5-6 матчей подряд, то "Барселона" могла бы проиграть не более одного матча. После победы над каталонцами футболисты "Шахтера" стали уверенными в себе, и даже слишком самоуверенными. "Порту" в открытой игре четко показал "горнякам", что мечтать о чем-то большем, рано.