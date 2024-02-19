Феликс попадёт в заявку Барселону на матч с Наполи в Лиге Чемпионов

Нападающий "Барселоны" Жоау Феликс попадёт в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи".

Как информирует Diario AS, Феликс сегодня провел полноценную тренировку в общей группе с остальными одноклубниками.

Ранее сообщалось, что 24-летний португалец скорее всего не сумеет восстановиться к игре с неаполитанском клубом , но процесс восстановления оказался гораздо быстрее, чем сообщалось.

В текущем сезоне Феликс сыграл в 28 поединках за "сине-гранатовых" во всех турнирах, в которых забил семь голов и записал на свой счет пять результативных передач.