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Феликс попадёт в заявку Барселону на матч с Наполи в Лиге Чемпионов
Хорошие новости для каталонцев
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Нападающий "Барселоны" Жоау Феликс попадёт в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи".
Как информирует Diario AS, Феликс сегодня провел полноценную тренировку в общей группе с остальными одноклубниками.
Ранее сообщалось, что 24-летний португалец скорее всего
В текущем сезоне Феликс сыграл в 28 поединках за "сине-гранатовых" во всех турнирах, в которых забил семь голов и записал на свой счет пять результативных передач.
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