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Феликс попадёт в заявку Барселону на матч с Наполи в Лиге Чемпионов

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Феликс попадёт в заявку Барселону на матч с Наполи в Лиге Чемпионов

getty images

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Нападающий "Барселоны" Жоау Феликс попадёт в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи".

Как информирует Diario AS, Феликс сегодня провел полноценную тренировку в общей группе с остальными одноклубниками.

Ранее сообщалось, что 24-летний португалец скорее всего не сумеет восстановиться к игре с неаполитанском клубом, но процесс восстановления оказался гораздо быстрее, чем сообщалось.

В текущем сезоне Феликс сыграл в 28 поединках за "сине-гранатовых" во всех турнирах, в которых забил семь голов и записал на свой счет пять результативных передач.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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