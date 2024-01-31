Жоау Феликс пропустит около месяца из-за травмы голеностопа

Жоау Феликс пропустит около месяца из-за травмы.

Напомним, нападающий "Барселоны" получил повреждение голеностопа во время тренировки.

По информации журналиста Diario Sport Тони Хуанмарти, Феликс пропустит около 4 недель из-за этой травмы. Таким образом, он не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - "Барса" встретится с "Наполи" 21 февраля.

Португалец выступает за "Барселону" на правах аренды из "Атлетико". В текущем сезоне Жоау отметился 4 голами и 5 ассистами в 18 матчах Ла лиги.