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Жоау Феликс пропустит около месяца из-за травмы голеностопа

Испания

Португалец пропустит первый матч с Наполи в ЛЧ

Жоау Феликс пропустит около месяца из-за травмы голеностопа

Getty Images / Global Images Ukraine

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Жоау Феликс пропустит около месяца из-за травмы.

Напомним, нападающий "Барселоны" получил повреждение голеностопа во время тренировки.

По информации журналиста Diario Sport Тони Хуанмарти, Феликс пропустит около 4 недель из-за этой травмы. Таким образом, он не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - "Барса" встретится с "Наполи" 21 февраля.

Португалец выступает за "Барселону" на правах аренды из "Атлетико". В текущем сезоне Жоау отметился 4 голами и 5 ассистами в 18 матчах Ла лиги.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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