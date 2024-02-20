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Порту - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Португалия против Англии

Порту - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото: Порту

Новина українською

Одной из пар 1/8 финала Лиги Чемпионов является "Порту" - "Арсенал". Португальцы, которые занимают передовые позиции в чемпионате, будут пытаться получить положительный для себя результат в игре с претендентом на звание чемпиона Англии.

Последний раз между собой команды играли в далеком 2010-м. Это была, как и сейчас, стадия 1/8 финала. В Порту победили хозяева (2:1), а вот в Лондоне "канониры" взяли уверенный реванш (5:0). Как сложится первый матч между португальцами и англичанами уже в сезоне 2023/24, узнаем 21-го февраля. Начало игры в 22:00.

Видеотрансляция матча будет доступна на канале Мегого Футбол 2.

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Трансляція матчу Порту - Арсенал
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Если вы не сможете посмотреть поединок в прямом эфире, приглашаем посетить текстовую трансляцию от UA-Футбол. После финального свистка читайте на нашем сайте отчет о матче, а также смотрите видеообзор.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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