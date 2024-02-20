  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хави - об игре ЛЧ против Наполи: Это будет сложный матч
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави - об игре ЛЧ против Наполи: Это будет сложный матч

Лига Чемпионов

Тренер высказался на предматчевой пресс-конференции

Хави - об игре ЛЧ против Наполи: Это будет сложный матч

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес выступил на пресс-конференции накануне матча Лиги Чемпионов против "Наполи".

"Мы проанализировали игру "Наполи", который был под руководством Маццарри. Тогда у них команда играла с пятью защитниками, а с Кальцоной - четыре, но для нас это ничего не меняет".

Читайте такжеЭкс-игрок Барселоны: Последние месяцы Хави очень много ныл и жаловался

"Это будет сложный матч. Я бы никогда не сказал, что ничья - это хороший результат. Мы "Барселона" и всегда должны играть на победу", - добавил Хави.

Напомним, что поединок Лиги чемпионов "Наполи" - "Барселона" состоится 21 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Порту - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.02.2024
yellow-arrow
ПСВ - Боруссия Дортмунд. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
ПСВ - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Хави Эрнандес Барселона Наполи Франческо Кальцона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости