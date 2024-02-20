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Хави - об игре ЛЧ против Наполи: Это будет сложный матч
Тренер высказался на предматчевой пресс-конференции
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес выступил на пресс-конференции накануне матча Лиги Чемпионов против "Наполи".
"Мы проанализировали игру "Наполи", который был под руководством Маццарри. Тогда у них команда играла с пятью защитниками, а с Кальцоной - четыре, но для нас это ничего не меняет".
"Это будет сложный матч. Я бы никогда не сказал, что ничья - это хороший результат. Мы "Барселона" и всегда должны играть на победу", - добавил Хави.
Напомним, что поединок Лиги чемпионов "Наполи" - "Барселона" состоится 21 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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