Хави - об игре ЛЧ против Наполи: Это будет сложный матч

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес выступил на пресс-конференции накануне матча Лиги Чемпионов против "Наполи".

"Мы проанализировали игру "Наполи", который был под руководством Маццарри. Тогда у них команда играла с пятью защитниками, а с Кальцоной - четыре, но для нас это ничего не меняет".

"Это будет сложный матч. Я бы никогда не сказал, что ничья - это хороший результат. Мы "Барселона" и всегда должны играть на победу", - добавил Хави.

Напомним, что поединок Лиги чемпионов "Наполи" - "Барселона" состоится 21 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.