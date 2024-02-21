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Микель Артета поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ с Порту
Главный тренер лондонского Арсенала высказался о предстоящем матче
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту".
"Я очень впечатлен "Порту", хорошо знаю его руководство и историю. У них большой опыт участия в еврокубках, они обладают большим количеством различных качеств во многих фазах игры, и поэтому всегда конкурентоспособны.
Это действительно сложный соперник, с которым нам предстоит встретиться, и мы взволнованы. Мы не были здесь семь лет, и все полны энергии и желания сыграть завтра так, как мы хотим.
Здорово, что мы заслужили право сыграть в плей-офф. Это вызов, это то, что стоит перед нами, и мы действительно рады принять его и идти к нему с полной верой, это точно", - приводит слова Артеты официальный сайт "Арсенала".
Матч между командами состоится сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток на стадионе "Драгау" прозвучит в 22:00.
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