Микель Артета поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ с Порту

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту".

"Я очень впечатлен "Порту", хорошо знаю его руководство и историю. У них большой опыт участия в еврокубках, они обладают большим количеством различных качеств во многих фазах игры, и поэтому всегда конкурентоспособны.

Это действительно сложный соперник, с которым нам предстоит встретиться, и мы взволнованы. Мы не были здесь семь лет, и все полны энергии и желания сыграть завтра так, как мы хотим.

Здорово, что мы заслужили право сыграть в плей-офф. Это вызов, это то, что стоит перед нами, и мы действительно рады принять его и идти к нему с полной верой, это точно", - приводит слова Артеты официальный сайт "Арсенала".