Порту - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.02.2024

В 1/8 финала Лиги Чемпионов - еще один матч лучших команд Европы. В среду сойдутся претендент на чемпионство Португалии "Порту" и претендент на чемпионство Англии "Арсенал". Собственно, даже этот один факт должен указать нам на то, что поединок будет интересным и бескомпромиссным.

1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч

21 февраля, 22:00. "Эштадиу ду Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

"Порту" - "Арсенал". 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Порту

Команда Сержиу Консейсау проводит очень неплохой сезон. Они борются за чемпионство, до сих пор в погоне за кубком Португалии и уже в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Конечно, стоит вспомнить каким был путь португальцев к этой стадии. Оказавшись в группе с "Барселоной", "Шахтером" и "Антверпеном" нельзя было сказать однозначно кто на каком месте завершит выступления. Ведь здесь и кризисные испанцы, и примерно равные португальцы с украинцами, и бельгийцы, которые тоже могли попортить нервы. Все же, главными матчами для "Порту" оказались встречи с "Шахтером". 2 победы в очных играх зафиксировали, что именно португальцы достойны прохода в следующий раунд Лиги Чемпионов. Кстати, "драконы" забили 15 голов за 6 матчей - это лучший результат в группе.

В новом году дела идут не так чтобы феерично, но жаловаться тоже не стоит. Расстояние до первого места в чемпионате составляет 7 очков (сейчас "Порту" на 3-м месте). Все из-за того, что команда время от времени теряет очки с соперниками, которых претенденту на трофей нужно было бы преодолевать. То ничьи с "Боавиштой" и "Риу Аве", то поражение "Ароуке", а в конце прошлого года еще и неудача в классическом противостоянии со "Спортингом".

Больше всего неприятностей "Арсеналу" должен нанести бразилец Эванилсон. Он является лучшим бомбардиром "Порту" (13 голов) и источником креативности в атаке. В Лиге Чемпионов для него забивать тоже не проблема - 4 гола в 5-ти матчах.

Не помощник "Порту" в игре с лондонцами - защитник Зайду, который травмировался в первом же матче после возвращения из Кубка Африки. Вот такой печальный февраль для камерунца: сначала поражение в финале КАН, а через несколько дней в дополнение травма. До сих пор восстанавливается от травмы колена защитник Иван Маркано. Неизвестно сыграет ли лидер команды Мехди Тареми. Во-первых, он имеет повреждение, а во-вторых уже озабочен будущим переходом в "Интер".

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Арсенал

Лондонский "Арсенал" постоянно стремится к самым высоким результатам во всех турнирах. То есть, все как положено топ-клубу. Но последние годы добраться до желанного "Олимпа" не получается. Постоянно чего-то не хватает. Да, добытые трофеи типа Кубка Англии это уже хорошо, но амбиции "Арсенала" точно достигают и чемпионств в АПЛ и европейском турнире.

В этом сезоне лондонцы впервые за последние 7 лет играют в Лиге Чемпионов. Довольно уверенно они преодолели группу: 4 победы, ничья и поражение. "ПСВ", "Ланс" и "Севилья", все же, ниже уровня "Арсенала". Команда Микеля Артеты стала одной из самых результативных на групповом этапе (16 голов) и имела мизер пропущенных (4).

В АПЛ "Арсенал" делает еще одну попытку на 1-е место. Прямо сейчас они вторые, но до желаемой позиции всего 2 очка. Шанс на чемпионство огромный, главное быть в форме до последнего тура. По-другому никак. После 25-ти туров "канониры" имеют одну из лучших атак в лиге (58 голов) и топовую оборону (всего 22 пропущенных).

Результаты "Арсенала" в новом году не могут не радовать: 5 побед в последних 5-ти матчах. Среди них разгромы "Кристал Пэлас" (5:0), "Вест Хэма" (6:0) и "Бернли" (5:0). Другим командам уже, вероятно, страшно выходить на поле против лондонцев.

Рискуют не сыграть с "Порту" целый ряд игроков: Зинченко, Тимбер, Виейра, Жезус, Партей и Томиясу.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "Порту":

17.02. "Порту" - "Эштрела Амадора" 2:0 (Лига Португалии)

12.02. "Ароука" - "Порту" 3:2 (Лига Португалии)

03.02. "Порту" - "Риу Аве" 0:0 (Лига Португалии)

Последние 3 встречи "Арсенала":

17.02. "Бернли" - "Арсенал" 0:5 (АПЛ)

11.02. "Вест Хэм" - "Арсенал" 0:6 (АПЛ)

04.02. "Арсенал" - "Ливерпуль" 3:1 (АПЛ)

Последние 3 очные встречи:

2010. "Арсенал" - "Порту" 5:0 (Лига Чемпионов)

2010. "Порту" - "Арсенал" 2:1 (Лига Чемпионов)

2008. "Порту" - "Арсенал" 2:0 (Лига Чемпионов)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Порту - Арсенал от UA-Футбол

Конечно, фаворитом считается представитель Англии. Думаем, что на их победу и стоит рассчитывать. Правда, вот вам для размышлений интересный исторический факт - "Арсенал" никогда не выигрывал на поле "Порту". Как бы там ни было, нынешняя команда Микеля Артета, считаем, способна на все. Наш прогноз - минимальная победа гостей.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша