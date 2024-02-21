Леоненко: Перед матчами Сабо читал "Спорт-Экспресс" и ставил состав, который писали журналисты

Экс-игрок " Динамо " Виктор Леоненко вспомнил легендарный матч против «Спартака» в Лиге чемпионов, в котором киевляне в Киеве обыграли москвичей 3:2.

– Как произошел приход Сабо в "Динамо"?

– Он сначала был начальником команды, затем его назначили главным тренером. С приходом Сабо ничего не изменилось, все они (тренеры, - прим.) косили под Лобановского, поэтому ничего не получалось.

– Но ваш суперматч со "Спартаком" (3:2) состоялся именно при Сабо, когда вы дублем принесли победу "Динамо".

– Надо сказать спасибо болельщикам. Когда на трибунах сто тысяч, невозможно плохо играть. Раньше вообще было стыдно плохо играть. Если бы я занял второе место в том чемпионате Украины, первым бы сказал, что я не футболист. А сейчас четвёртое занимают и считают себя большими. Поэтому я их называю торпедовцами, а не динамовцами. Пишут, что за Шапаренко хотят 80 миллионов. Посмотрите, сколько он забил и отдал в этом сезоне.

Возвращаясь к нашей теме, Сабо на матч со "Спартаком" нас никак не настраивал. К тому времени вся команда хотела его снять и назначить Демьяненко, даже ходили к руководству с этой просьбой. Помню, нас, семеро динамовцев, потом вызвали соучредители "Динамо", Медведчук и Суркисы, и сказали: "Демьяненко не хочет быть главным тренером".

Представляете, какая атмосфера перед "Спартаком", когда вся команда против Сабо? А мы вышли и победили!

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– Почему Сабо так не любили?

– Потому что он много истерил и всегда искал виновных, как и Фоменко. Помню, после вылета Динамо из Кубка Украины Фоменко сказал нам в раздевалке: "Ну что, вылетели?". Я ему жестко ответил: "А ты что, остался?". Если тренер жалуется, ему надо искать другую работу.

Надо, прежде всего, на себя смотреть. Я уже сбился со счета, сколько игроков "Динамо" вырезали себе пахи. Французские врачи, оперировавшие игроков "Динамо", наверное, миллионерами стали. Сабо обвинял в травмах жен футболистов, видимо, думал, что часто спали. А причина была в больших нагрузках.

– Возвращаясь к матчу со "Спартаком", как Сабо выбирал состав на игру?

– Перед матчами он читал "Спорт-Экспресс" и ставил состав, который писали журналисты. Это мне не один человек говорил, но я и сам замечал. Почему-то "Спорт-Экспресс" всегда угадывал состав "Динамо".

– Вы после первого тайма "горели" 0:2. Что Сабо говорил в раздевалке, после чего во втором тайме вы совершили камбэк?

– Он просто молчал, думал, что во втором тайме нам еще кошелку набрасывают. Но я оформил дубль, а Ребров забил третий. Мы с Серегой оставили Сабо главным тренером. Если бы проиграли "Спартаку, " его убрали из команды. Это мне сказали уже через несколько лет.

– Сабо рассказывал, что часто ловил вас на нарушениях режима.

– Это один раз было. Через две недели собрания он нашел десять банок из-под пива. Я Сабо не хотел говорить, что выпили мы их с Призетко, потому что он был молодой. Я сказал, что пью одну банку каждый день. На базе не было, куда выбрасывать бутылки, и я складывал их в шкаф, где лежали подушки и одеяла. Я никогда пьяным не ходил, поэтому не боялся.