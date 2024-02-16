Леоненко: Ювентус и Наполи правильно оценили ситуацию и вежливо вышли из переговоров по Судакову

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался по итогам матча "Шахтера" с "Марселем" (2:2) , прошелся по персоналиям игроков донецкой команды.

– Давайте по персоналиям. Кто в "Шахтере" сегодня слабое звено?

– Однозначно Бондарь. У "Шахтера" вообще болезнь на этой позиции. Сначала был Кривцов, который вечно бил в ауты в простых ситуациях и из-под него забивали, сейчас его место занял Бондарь, который немного жестче.

Также слаб в защите постоянно бегущий вперед Конопля, забывая об игре в обороне. В этом плане он напоминает Караваева, тоже не защитник.

– Кого в "Шахтере" назовете лучшим игроком матча?

– Зубков хорошо сыграл в атаке, но из-за ошибки, когда он не успел подстраховать Гочолейшвили, я не могу назвать его лучшим. Ризнык выглядел неплохо. Но я отдам "Льва матча" Эгиналдо и Матвиенко.

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– Что скажете о Судакове?

– Вы его видели в этом матче? Лично я – нет. А за него 150 миллионов хотят! "Ювентус" и "Наполи" правильно оценили ситуацию и вежливо вышли из переговоров.

– Степаненко получил травму и был заменен Назариной. Это серьезная потеря для "Шахтера"?

– Конечно серьезная. Тарас – капитан, играет на уровне, выгрызает мячи, хотя уже не всегда успевает за моментами. "Шахтеру" пора менять Степаненко, и на его позицию искать младшего футболиста. Назарина – не опорник, он слаб на этой позиции. "Шахтер" постоянно покупает атакующих игроков, а нужно купить опорника, и уже давно. Но это уже не мое дело, я не собираюсь делать работу Пушича.