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Леоненко: Ювентус и Наполи правильно оценили ситуацию и вежливо вышли из переговоров по Судакову

Лига Европы
Обновлено

Вы видели Судакова в матче с Марселем?

Леоненко: Ювентус и Наполи правильно оценили ситуацию и вежливо вышли из переговоров по Судакову

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался по итогам матча "Шахтера" с "Марселем" (2:2), прошелся по персоналиям игроков донецкой команды.

– Давайте по персоналиям. Кто в "Шахтере" сегодня слабое звено?

– Однозначно Бондарь. У "Шахтера" вообще болезнь на этой позиции. Сначала был Кривцов, который вечно бил в ауты в простых ситуациях и из-под него забивали, сейчас его место занял Бондарь, который немного жестче.

Также слаб в защите постоянно бегущий вперед Конопля, забывая об игре в обороне. В этом плане он напоминает Караваева, тоже не защитник.

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– Кого в "Шахтере" назовете лучшим игроком матча?

– Зубков хорошо сыграл в атаке, но из-за ошибки, когда он не успел подстраховать Гочолейшвили, я не могу назвать его лучшим. Ризнык выглядел неплохо. Но я отдам "Льва матча" Эгиналдо и Матвиенко.

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– Что скажете о Судакове?

– Вы его видели в этом матче? Лично я – нет. А за него 150 миллионов хотят! "Ювентус" и "Наполи" правильно оценили ситуацию и вежливо вышли из переговоров.

– Степаненко получил травму и был заменен Назариной. Это серьезная потеря для "Шахтера"?

– Конечно серьезная. Тарас – капитан, играет на уровне, выгрызает мячи, хотя уже не всегда успевает за моментами. "Шахтеру" пора менять Степаненко, и на его позицию искать младшего футболиста. Назарина – не опорник, он слаб на этой позиции. "Шахтер" постоянно покупает атакующих игроков, а нужно купить опорника, и уже давно. Но это уже не мое дело, я не собираюсь делать работу Пушича.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2024 в 21:43
– Степаненко отримав травму та був замінений Назаріним. (c) кем???????
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Комментарии 5
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2024 в 21:43
– Степаненко отримав травму та був замінений Назаріним. (c) кем???????
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1
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.02.2024 в 21:29
Мудрикіада завершилася
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0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2024 в 21:46
ипать, ты - профи))) мудрику нужно 30-40-50 м для забеганий, а тупорылые "пенсионеры" тягают мяч на своей половине вместо того, чтобы сделать длинную передачу на ход, как вчера неоднократно делали на зубкова. но тот тяжеловат и часто груз, хотя передачи и свободный приём мяча проходили...
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1
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.02.2024 в 21:29
Тут Вітя правий. М
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0
2
aleks68
16.02.2024 в 23:17
когда похмелится?
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0
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