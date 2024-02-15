  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Эмоциональные качели. Шахтер - Марсель 2:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Эмоциональные качели. Шахтер - Марсель 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Эмоциональные качели. Шахтер - Марсель 2:2. Видео голов и обзор матча

Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Гамбурге сыграл свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

В первом тайме команды сыграли на ноль, а вот после перерыва немного расшевелились.

Гости открыли счет на 64-й минуте, однако "Шахтер" сравнял уже через 4 минуты.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В концовке матча команды снова выстрелили дуплетом – после гола Ндиае ответил Эгиналду – 2:2.

"Шахтер" - "Марсель" 2:2

Голы: Матвиенко (68), Эгиналду (90+3) - Обамеянг (64), Ндиае (90)

Обзор матча:

Гол Обамеянга:

Гол Матвиенко:

Гол Ндиае:

Гол Эгиналду:

По теме
yellow-arrow
Погоду не обыграли. Динамо Киев – Динамо Тбилиси 0:0. Видеообзор поединка
yellow-arrow
Еле обыграли "школьников". Динамо - РФШ 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Минай - Металлист 1:1. Видео голов и обзор матча
Шахтер (Донецк) Марсель
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miruk 81 (львів)
15.02.2024 в 21:49
Який раз переконуюсь, Азаров і Гочіашвілі гравці не рівня Шахтаря і тим більше не Ліги Чемпіонів
Ответить
3
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
miruk 81 (львів)
15.02.2024 в 21:49
Який раз переконуюсь, Азаров і Гочіашвілі гравці не рівня Шахтаря і тим більше не Ліги Чемпіонів
Ответить
3
0
Vlad21 (Украина)
15.02.2024 в 21:45
Бажаємо Шахтарю виграти в наступному матчі.
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости