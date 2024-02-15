Эмоциональные качели. Шахтер - Марсель 2:2. Видео голов и обзор матча

"Шахтер" в Гамбурге сыграл свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

В первом тайме команды сыграли на ноль, а вот после перерыва немного расшевелились.

Гости открыли счет на 64-й минуте, однако "Шахтер" сравнял уже через 4 минуты.

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В концовке матча команды снова выстрелили дуплетом – после гола Ндиае ответил Эгиналду – 2:2.

"Шахтер" - "Марсель" 2:2

Голы: Матвиенко (68), Эгиналду (90+3) - Обамеянг (64), Ндиае (90)

Обзор матча:

Гол Обамеянга:

Гол Матвиенко:

Гол Ндиае:

Гол Эгиналду: