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Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

26 февраля ему исполнится 41 год

Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов

Фото: Порту

Новина українською

Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов.

Защитник "Порту" принял участие в первом матче 1/8 финала с "Арсеналом" (1:0), когда ему было 40 лет и 360 дней. 26 февраля португальцу исполнится 41 год.

Самый старший игрок в истории турнира - вратарь Марко Балотта, который сыграл за "Лацио" против "Реала" в декабре 2007 года, когда ему было 43 года и 262 дня.

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Источник:
uefa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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