Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов
26 февраля ему исполнится 41 год
Фото: Порту
Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов.
Защитник "Порту" принял участие в первом матче 1/8 финала с "Арсеналом" (1:0), когда ему было 40 лет и 360 дней. 26 февраля португальцу исполнится 41 год.
Самый старший игрок в истории турнира - вратарь Марко Балотта, который сыграл за "Лацио" против "Реала" в декабре 2007 года, когда ему было 43 года и 262 дня.
Читайте также ЛЧ. Порту - Арсенал 1:0. Пощечина на последней минуте
По теме
Оцените этот материал:
Источник:uefa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мудрик передал 50 дронов украинским военным. ФОТО
- ЛЧ. Порту - Арсенал 1:0. Пощечина на последней минуте
- Ига Швёнтек: Я ожидала, что Свитолина будет бороться
- ПСВ – Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.02.2024
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн