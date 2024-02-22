Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов.

Защитник "Порту" принял участие в первом матче 1/8 финала с "Арсеналом" (1:0), когда ему было 40 лет и 360 дней. 26 февраля португальцу исполнится 41 год.

Самый старший игрок в истории турнира - вратарь Марко Балотта, который сыграл за "Лацио" против "Реала" в декабре 2007 года, когда ему было 43 года и 262 дня.