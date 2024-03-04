Сарри: Игроки Баварии могут легко забивать голы

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри высказался накануне матча Лиги чемпионов против "Баварии".

"Бавария" - команда высочайшего качества, а ее игроки могут легко забивать голы. Думать, что мы сможем просто защищаться в течение 100 минут, это плохая идея, мы должны иметь мужество, чтобы продвигаться вперед".