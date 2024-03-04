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Сарри: Игроки Баварии могут легко забивать голы
Наставник Лацио рассказал о предстоящем матче ЛЧ
Laziali
Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри высказался накануне матча Лиги чемпионов против "Баварии".
"Бавария" - команда высочайшего качества, а ее игроки могут легко забивать голы. Думать, что мы сможем просто защищаться в течение 100 минут, это плохая идея, мы должны иметь мужество, чтобы продвигаться вперед".
Напомним, что матч "Бавария" - "Лацио" состоится завтра, 5 марта. Начало - в 22:00.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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