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Капитан Лацио - о матче ЛЧ против Баварии: Атмосфера на стадионе будет адской

Лига Чемпионов

Форвард накануне матча ЛЧ рассказал о сопернике

Капитан Лацио - о матче ЛЧ против Баварии: Атмосфера на стадионе будет адской

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чиро Иммобиле, нападающий "Лацио", поделился своими мыслями перед матчем Лиги чемпионов против "Баварии".

"Это большая игра. Если вы хотите, чтобы вас запомнили как тех, кто написал историю, простого пути нет. Только вместе мы можем победить такую сильную команду. Я думаю, что настоящим ключом к победе (в первом матче) было то, что все старались делать то, что и на тренировках. Каждый выкладывался по максимуму. Мы знаем, что нас ждет завтра. Атмосфера на стадионе будет адской. Но мы играем для истории".

Напомним, что матч "Бавария" - "Лацио" состоится завтра, 5 марта. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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