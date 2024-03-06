Президент Баварии прокомментировал будущее Тухеля в клубе после победы над Лацио в ЛЧ

Президент "Баварии" Герберт Хайнер поделился мыслями о работе главного тренера Томаса Тухеля после выхода команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Тухель — великолепный тренер, однако было бы очень грустно, если бы мы сегодня вылетели из турнира. Он полностью сосредоточен на своей работе. Я очень рад, что сейчас у нас есть ясность относительно его позиции в клубе. Мы хотим завершить этот сезон под руководством Томаса Тухеля", — цитирует Хайнера журналист Георг Хольцнер.