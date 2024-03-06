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Президент Баварии прокомментировал будущее Тухеля в клубе после победы над Лацио в ЛЧ
Преждевременного увольнения не будет
FOCUS online
Президент "Баварии" Герберт Хайнер поделился мыслями о работе главного тренера Томаса Тухеля после выхода команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Тухель — великолепный тренер, однако было бы очень грустно, если бы мы сегодня вылетели из турнира. Он полностью сосредоточен на своей работе. Я очень рад, что сейчас у нас есть ясность относительно его позиции в клубе. Мы хотим завершить этот сезон под руководством Томаса Тухеля", — цитирует Хайнера журналист Георг Хольцнер.
Напомним, "Бавария" победила "Лацио" по сумме двух матчей со счётом 3:1, и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что
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