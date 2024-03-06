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Президент Баварии прокомментировал будущее Тухеля в клубе после победы над Лацио в ЛЧ

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Преждевременного увольнения не будет

Президент Баварии прокомментировал будущее Тухеля в клубе после победы над Лацио в ЛЧ

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Президент "Баварии" Герберт Хайнер поделился мыслями о работе главного тренера Томаса Тухеля после выхода команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Тухель — великолепный тренер, однако было бы очень грустно, если бы мы сегодня вылетели из турнира. Он полностью сосредоточен на своей работе. Я очень рад, что сейчас у нас есть ясность относительно его позиции в клубе. Мы хотим завершить этот сезон под руководством Томаса Тухеля", — цитирует Хайнера журналист Георг Хольцнер.

Напомним, "Бавария" победила "Лацио" по сумме двух матчей со счётом 3:1, и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенского клуба может прекратить сотрудничество с Тухелем сразу после игры с "Лацио" в случае неудачного исхода противостояния.

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Бавария (Мюнхен) Лацио (Рим) Томас Тухель Герберт Хайнер
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Источник:
Holzner
Опубликовал: Александр Бураков
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