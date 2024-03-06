Тренер РБ Лейпцига: В футболе может произойти много вещей. В первом матче мы показали свой уровень

Главный тренер немецкого "Лейпцига" Марко Розе высказался в преддверии ответного матча против мадридского "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Мы не должны лишь надеяться на успех, мы должны в него верить. Иначе можно лететь обратно домой. Мы верим, что сможем продемонстрировать мощное выступление. Также нам понадобится удача, но её тоже надо заслужить. В футболе может произойти много вещей.

В первом матче мы показали, что можем играть с "Реалом" на равных. У нас были хорошие шансы забить. Команда готова снова продемонстрировать свой уровень", - цитирует Розе Dailymotion.