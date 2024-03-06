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Тренер РБ Лейпцига: В футболе может произойти много вещей. В первом матче мы показали свой уровень

Лига Чемпионов

Наставник немецкого клуба верит в успех

Тренер РБ Лейпцига: В футболе может произойти много вещей. В первом матче мы показали свой уровень

Фото: shakhtar.com

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Главный тренер немецкого "Лейпцига" Марко Розе высказался в преддверии ответного матча против мадридского "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Мы не должны лишь надеяться на успех, мы должны в него верить. Иначе можно лететь обратно домой. Мы верим, что сможем продемонстрировать мощное выступление. Также нам понадобится удача, но её тоже надо заслужить. В футболе может произойти много вещей.

В первом матче мы показали, что можем играть с "Реалом" на равных. У нас были хорошие шансы забить. Команда готова снова продемонстрировать свой уровень", - цитирует Розе Dailymotion.

Напомним, в первом поединке подопечные Розе потерпели поражение со счетом 0:1. Ответная встреча состоится сегодня в Мадриде. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Daily Motion
Опубликовал: Александр Бураков
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