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Тренер РБ Лейпцига: В футболе может произойти много вещей. В первом матче мы показали свой уровень
Наставник немецкого клуба верит в успех
Фото: shakhtar.com
Главный тренер немецкого "Лейпцига" Марко Розе высказался в преддверии ответного матча против мадридского "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов
"Мы не должны лишь надеяться на успех, мы должны в него верить. Иначе можно лететь обратно домой. Мы верим, что сможем продемонстрировать мощное выступление. Также нам понадобится удача, но её тоже надо заслужить. В футболе может произойти много вещей.
В первом матче мы показали, что можем играть с "Реалом" на равных. У нас были хорошие шансы забить. Команда готова снова продемонстрировать свой уровень", - цитирует Розе Dailymotion.
Напомним, в первом поединке подопечные Розе потерпели поражение со счетом 0:1. Ответная встреча состоится сегодня в Мадриде. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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