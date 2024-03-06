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"Кажется, я сломал палец на ноге". Тухель травмировался, мотивируя Баварию на матч с Лацио. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Коуч Баварии переусердствовал с мотивационной речью

"Кажется, я сломал палец на ноге". Тухель травмировался, мотивируя Баварию на матч с Лацио. ВИДЕО

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Лацио" (3:0) в 1/8 ЛЧ и вышла в четвертьфинал турнира.

После матча наставник мюнхенцев Томас Тухель заявил, что, кажется, сломал палец на ноге, настраивая команду на игру.

После игры тренер явно хромал, что вызвало вопросы у журналистов.

— Что в вас с ногой?

— Болит палец.

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— Почему? Что вы сделали?

— Во время последней речи перед выходом на поле я ударил ногой по двери. Это было неправильно. Кажется, я сломал палец.

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