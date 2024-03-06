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"Кажется, я сломал палец на ноге". Тухель травмировался, мотивируя Баварию на матч с Лацио. ВИДЕО
Коуч Баварии переусердствовал с мотивационной речью
Фото: https://twitter.com/FCBayern
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "
После матча наставник мюнхенцев Томас Тухель заявил, что, кажется, сломал палец на ноге, настраивая команду на игру.
После игры тренер явно хромал, что вызвало вопросы у журналистов.
— Что в вас с ногой?
— Болит палец.
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— Почему? Что вы сделали?
— Во время последней речи перед выходом на поле я ударил ногой по двери. Это было неправильно. Кажется, я сломал палец.
Guess we’re adding the manager onto the injury list now ???? pic.twitter.com/USHpCTV6p6— Tuchel Cam (@TuchelCam) March 5, 2024
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