"Кажется, я сломал палец на ноге". Тухель травмировался, мотивируя Баварию на матч с Лацио. ВИДЕО

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов " Бавария" разгромила "Лацио" (3:0) в 1/8 ЛЧ и вышла в четвертьфинал турнира.

После матча наставник мюнхенцев Томас Тухель заявил, что, кажется, сломал палец на ноге, настраивая команду на игру.

После игры тренер явно хромал, что вызвало вопросы у журналистов.

— Что в вас с ногой?

— Болит палец.

— Почему? Что вы сделали?

— Во время последней речи перед выходом на поле я ударил ногой по двери. Это было неправильно. Кажется, я сломал палец.

