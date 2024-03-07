Тренер Лейпцига - после вылета в 1/8 от Реала: Иногда казалось, что мы численно превосходим соперника

Главный тренер "РБ Лейпциг" Марко Розе высказался о поражении от мадридского "Реала" по сумме двух матчей (0:1, 0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"У нас были хорошие моменты, и мы играли очень хорошо. В таких матчах важно найти баланс между атакой и защитой. И мы сделали это. Иногда мы сильно прессинговали, заставляли защищаться, хорошо контролировали мяч. Моя команда отлично выступила.

Я очень уважаю "Реал Мадрид": всю команду, и поздравляю их с выходом в четвертьфинал. Но я также хочу похвалить и своих ребят. Приехать в Мадрид на стадии плей-офф после домашнего поражения и показать футбол, в который мы действительно верим, – это нечто экстраординарное.

На многих позициях у нас очень качественные игроки, мы забиваем много голов в Бундеслиге. Возможно, в Лиге чемпионов нам не хватает опыта в некоторых ситуациях или спокойствия, которое приходит с опытом. А иногда нужно немного удачи – это тоже часть футбола.

Мы просто не забили достаточно голов. В итоге "Реал" забил два гола, а мы – только один. Но игра была конкурентной, иногда казалось, что мы численно превосходим соперника на поле. Мы очень расстроены вылетом из турнира", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.