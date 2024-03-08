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Зубков: Сможет ли Шахтер в будущем выиграть ЛЧ? Конечно, все реально
Руководство горняков говорило, что строит самый сильный Шахтер в истории
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
Вингер "
– Сможет ли "Шахтер" в будущем претендовать на победу в Лиге чемпионов?
– Конечно сможет. "Шахтер" уже выигрывал Кубок УЕФА. Все реально.
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Напомним, что лучший результат "Шахтера" в ЛЧ - 1/4 финала в сезоне 2010/11.
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Источник:FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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