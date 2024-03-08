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Зубков: Сможет ли Шахтер в будущем выиграть ЛЧ? Конечно, все реально

Лига Чемпионов

Руководство горняков говорило, что строит самый сильный Шахтер в истории

Зубков: Сможет ли Шахтер в будущем выиграть ЛЧ? Конечно, все реально

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

Новина українською

Вингер "Шахтера" Александр Зубков считает, что в будущем команда сможет рассчитывать на победу в Лиге чемпионов.

– Сможет ли "Шахтер" в будущем претендовать на победу в Лиге чемпионов?

– Конечно сможет. "Шахтер" уже выигрывал Кубок УЕФА. Все реально.

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Напомним, что лучший результат "Шахтера" в ЛЧ - 1/4 финала в сезоне 2010/11.

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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
08.03.2024 в 21:34
Це нереально. Найсильніший Шахтар, як і наш чемпіонат, були десь так років 5 в кінці нульових , на початку 10-х. Навіть не беручи до уваги війну , розриви в грошах які зараз прийшли в європейський футбол з Близького Сходу, США, Азії і з вітчизняними стали гігантськими. Статки олігархів і їх вплив на суспільне життя знижуються, престижність європейського футболу для наших футболістів очевидна. Наша нездійсненна мрія це португальська модель футболу , а більш реальна - хорватська.
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
08.03.2024 в 21:34
Це нереально. Найсильніший Шахтар, як і наш чемпіонат, були десь так років 5 в кінці нульових , на початку 10-х. Навіть не беручи до уваги війну , розриви в грошах які зараз прийшли в європейський футбол з Близького Сходу, США, Азії і з вітчизняними стали гігантськими. Статки олігархів і їх вплив на суспільне життя знижуються, престижність європейського футболу для наших футболістів очевидна. Наша нездійсненна мрія це португальська модель футболу , а більш реальна - хорватська.
Ответить
0
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