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Президент Наполи выплатит 10 млн евро игрокам в случае прохода Барселоны в 1/8 ЛЧ
Неплохая мотивация
Goal
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис пообещал игрокам команды 10 миллионов евро, если они одолеют каталонскую "Барселону" в Лиге чемпионов. Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport.
По данным источника, перед итальянским клубом стоит цель отобраться на клубный чемпионат мира 2025 года. Выхода в четвертьфинал ЛЧ позволит "адзурри" практически гарантированно принять участие в этом турнире.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Неаполе между "Наполи" и "Барселоной" завершился вничью - 1:1. Ответный матч состоится сегодня, 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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