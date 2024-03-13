Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави - после 3:1 с Наполи: Барса готова конкурировать в Европе, мы получили много несправедливой критики
Рулевой "блауграны" горд за подопечных
Фото: Barca Media
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Напомним, в 1/8 финала "сине-гранатовые" одолели "Наполи" со счётом 4:2 по сумме двух встреч (1:1 - в Неаполе, 3:1 - в Барселоне)
"Я сказал, что мы сделаем шаг вперед после моего решения уйти летом. Люди мне не поверили. Они сказали: "Ты потеряешь раздевалку". Мы получили несправедливую критику. На игроков оказывалось слишком большое давление. Я даже читал, что мы были посмешищем Лиги чемпионов. И что теперь?
Мы играем лучше, чем в прошлом году и лучше понимаем некоторые вещи. Несмотря на результаты, то, что делает эта команда - заслуживает большой похвалы.
Я очень счастлив. Сегодня вечером мы провели полноценную игру против чемпионов Италии, одно из лучших выступлений в сезоне. Команда отдала все силы, и мы доминировали на протяжении большей части матча. Мы показали, что готовы снова конкурировать в Европе, и вернулись в число восьми лучших команд на континенте", - цитирует испанца ESPN.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Арсенал – Порту 1:0 (пен. 4:2). С большими проблемами, но канониры в четвертьфинале
- ЛЧ. Барселона - Наполи 3:1. Команда Хави выходит в четвертьфинал
- Бурбас: Игроки Зари просто отказались выходить на матч с Динамо
- Две лучшие команды разделены до финала, жеребьевка с помощью компьютера. Новый формат Лиги чемпионов от УЕФА
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
Комментарии 1