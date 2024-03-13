Хави - после 3:1 с Наполи: Барса готова конкурировать в Европе, мы получили много несправедливой критики

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Напомним, в 1/8 финала "сине-гранатовые" одолели "Наполи" со счётом 4:2 по сумме двух встреч (1:1 - в Неаполе, 3:1 - в Барселоне)

"Я сказал, что мы сделаем шаг вперед после моего решения уйти летом. Люди мне не поверили. Они сказали: "Ты потеряешь раздевалку". Мы получили несправедливую критику. На игроков оказывалось слишком большое давление. Я даже читал, что мы были посмешищем Лиги чемпионов. И что теперь?

Мы играем лучше, чем в прошлом году и лучше понимаем некоторые вещи. Несмотря на результаты, то, что делает эта команда - заслуживает большой похвалы.

Я очень счастлив. Сегодня вечером мы провели полноценную игру против чемпионов Италии, одно из лучших выступлений в сезоне. Команда отдала все силы, и мы доминировали на протяжении большей части матча. Мы показали, что готовы снова конкурировать в Европе, и вернулись в число восьми лучших команд на континенте", - цитирует испанца ESPN.