Чемпион Испании сильнее чемпиона Италии. Барселона — Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча
Долгожданный четвертьфинал ЛЧ для каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S.Bustamante/Soccrates
"Барселона" впервые с сезона-2019/20 пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Наполи" изо всех сил навязывал каталонцам борьбу, имел свои шансы, но в целом проиграл справедливо.
Интригу в матче убил вышедший с лавки ветеран "Барсы" Серджи Роберто — это он разогнал изящную голевую атаку, приведшую к легкому голу для Левандовского.
1/8 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Наполи" - 3:1
Голы: Фермин Лопес, 15, Канселу, 17, Левандовский, 83 — Ррахмани, 30
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