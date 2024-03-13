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Чемпион Испании сильнее чемпиона Италии. Барселона — Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Долгожданный четвертьфинал ЛЧ для каталонцев

Чемпион Испании сильнее чемпиона Италии. Барселона — Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S.Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
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"Барселона" впервые с сезона-2019/20 пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Наполи" изо всех сил навязывал каталонцам борьбу, имел свои шансы, но в целом проиграл справедливо.

Интригу в матче убил вышедший с лавки ветеран "Барсы" Серджи Роберто — это он разогнал изящную голевую атаку, приведшую к легкому голу для Левандовского.

1/8 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Наполи" - 3:1

Голы: Фермин Лопес, 15, Канселу, 17, Левандовский, 83 — Ррахмани, 30

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Барселона Наполи
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