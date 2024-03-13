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Боруссия Дортмунд - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Игра 1/8 Лиги чемпионов с большой интригой – смотреть онлайн трансляцию матча

Боруссия Дортмунд - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rico Brouwer/Soccrates

Новина українською

“Вестфаленштадион” известен своей поддержкой. Особенно она важна сегодня, когда "Боруссия" имеет все шансы и возможности для прохода в следующий раунд. В первом матче команды забили по одному голу по равной игре. Теперь точно кто-то должен нанести больше точных ударов.

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Лига чемпионов, раунд 1/8, ответный матч

13 марта 2024. Дортмунд, "Вестфланштадион"

"Боруссия" Дортмунд 22:00 "ПСВ" Эйндховен

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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Телетрансляція матчу Боруссія Дортмунд - ПСВ
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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Боруссия Дортмунд – ПСВ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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