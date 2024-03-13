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Артета - о Давиде Райе: Я был убежден, что он справляется фантастически

Лига Чемпионов

Главный тренер "канониров" отметил своего подопечного

Артета - о Давиде Райе: Я был убежден, что он справляется фантастически

Football London

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Лондонский "Арсенал" вчера победил "Порту" в серии послематчевых пенальти, где героем стал голкипер английского клуба Давид Райя.

Тренер Микель Артета после вчерашнего триумфа отметил игру своего голкипера.

"Мне не нужно видеть его сейчас, я был убежден, что у него все выходит фантастически.

Вы видите первые несколько дней... его язык тела, позицию, которую он занимает, он не слишком переживает, а это ключевое качество для вратаря".

Напомним, что "Арсенал" вышел в 1/4 финала ЛЧ впервые за 14 лет. Тогда "канониры" также прошли "Порту".

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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