Артета - о Давиде Райе: Я был убежден, что он справляется фантастически

Лондонский "Арсенал" вчера победил "Порту" в серии послематчевых пенальти, где героем стал голкипер английского клуба Давид Райя.

Тренер Микель Артета после вчерашнего триумфа отметил игру своего голкипера.

Напомним, что "Арсенал" вышел в 1/4 финала ЛЧ впервые за 14 лет. Тогда "канониры" также прошли "Порту".

????⚪️ Arteta on David Raya: “I don’t have to see him now, I was convinced that he was going fantastic”.



“You see in the first few days here… his body language, the position that he takes, he doesn’t get very affected and that’s a key quality for a goalkeeper”. pic.twitter.com/0TpItIM2oH