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Артета - о Давиде Райе: Я был убежден, что он справляется фантастически
Главный тренер "канониров" отметил своего подопечного
Football London
Лондонский "Арсенал" вчера победил "Порту" в серии послематчевых пенальти, где героем стал голкипер английского клуба Давид Райя.
Тренер Микель Артета после вчерашнего триумфа отметил игру своего голкипера.
"Мне не нужно видеть его сейчас, я был убежден, что у него все выходит фантастически.
Вы видите первые несколько дней... его язык тела, позицию, которую он занимает, он не слишком переживает, а это ключевое качество для вратаря".
Напомним, что "Арсенал" вышел в 1/4 финала ЛЧ впервые за 14 лет. Тогда "канониры" также прошли "Порту".
????⚪️ Arteta on David Raya: “I don’t have to see him now, I was convinced that he was going fantastic”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2024
“You see in the first few days here… his body language, the position that he takes, he doesn’t get very affected and that’s a key quality for a goalkeeper”. pic.twitter.com/0TpItIM2oH
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