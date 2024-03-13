Артета - о Давиде Райе: Я был убежден, что он справляется фантастически

Лондонский "Арсенал" вчера победил "Порту" в серии послематчевых пенальти, где героем стал голкипер английского клуба Давид Райя.

Тренер Микель Артета после вчерашнего триумфа отметил игру своего голкипера.

"Мне не нужно видеть его сейчас, я был убежден, что у него все выходит фантастически.

Вы видите первые несколько дней... его язык тела, позицию, которую он занимает, он не слишком переживает, а это ключевое качество для вратаря".