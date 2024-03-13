Хави ответил, изменится ли его решение об уходе в случае победы Барселоны в Лиге чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Хави подтвердил свой уход из клуба при любом развитии событий в нынешнем сезоне Лиге чемпионов.

"Я ухожу в июне. Для "Барсы" пришло время перемен. Перед игрой вы (СМИ - прим.) говорили, что сильные команды нам не по силам - посмотрите на сегодняшний результат.

Если бы мы проиграли "Наполи", вы бы писали, что меня должны вышвырнуть на улицу", - приводит слова испанца журналист Фабрицио Романо.