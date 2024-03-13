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Хави ответил, изменится ли его решение об уходе в случае победы Барселоны в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Стало известно, повлияет ли результат каталонцев в ЛЧ на решение наставника

Хави ответил, изменится ли его решение об уходе в случае победы Барселоны в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави подтвердил свой уход из клуба при любом развитии событий в нынешнем сезоне Лиге чемпионов.

"Я ухожу в июне. Для "Барсы" пришло время перемен. Перед игрой вы (СМИ - прим.) говорили, что сильные команды нам не по силам - посмотрите на сегодняшний результат.

Если бы мы проиграли "Наполи", вы бы писали, что меня должны вышвырнуть на улицу", - приводит слова испанца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, "Барселона" пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев итальянский "Наполи". Первый матч в Неаполе завершился со счётом 1:1, в столице Каталонии победу праздновали "сине-гранатовые" - 3:1.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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